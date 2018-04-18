GRAFİKLİ - Kararlı mücadeleyle FETÖ her alanda çökertiliyor

CEMAL AŞAN - 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ele geçirmeye kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), her alanda yürütülen kararlı mücadeleyle çökertiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yargı ve emniyet gibi birçok önemli kuruma sızan, asıl amacını toplum hassasiyetinin yoğun olduğu kavramlarla kamufle eden silahlı terör örgütü FETÖ'ye karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kararlı ve çok yönlü mücadele yürütüyor.

Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programlarını deşifre ederek örgüt mensuplarının yeniden organize olmalarının önünü kesen güvenlik güçleri, mahrem yapılanmaları ve hücre evlerini tek tek çökertirken, adalete teslim edilen sanıklar da mahkemelerde hesap veriyor.

Devletin tüm organlarıyla yürüttüğü etkin mücadele sayesinde çökerttiği FETÖ/PDY'nin son kalıntıları da cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda güvenlik ve istihbarat birimlerince yürütülen çalışmalarla temizleniyor.

Ankesörlü telefon kullanan örgüt mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar ile FETÖ'nün hücre evleri, askeri ve sivil mahrem yapılanmalarına yılbaşından bu yana düzenlenen operasyonlar kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 1480 şüpheli tutuklandı.