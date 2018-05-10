Gülen'in avukatından 'Şike Davası' itirafı

Sanık Erdemli savunmasında, Fetullah Gülen ile 2011-2012'de Pensilvanya'da görüştüğünü, darbe girişimini FETÖ'nün yaptığından emin olduğunu ifade ederek, "Fetullah Gülen iki yüzlüdür. Bana başka bir şey söylüyordu, bir başkasına başka bir şey. Bunlar örgüt ve darbeyi de kesinlikle bunlar yaptı. Yüzsüzce inkar ediyorlar." itirafında bulundu.

Şike soruşturmasının da FETÖ'nün bir kumpası olduğunu düşündüğünü dile getiren Erdemli, "FETÖ'nün yargı ve emniyetteki üyelerinin kumpasıyla Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilere operasyon yapıldı. Firari savcılar Fikret Seçen ve Zekeriya Öz ile firari avukatlar Halil İbrahim Koca ve Cemalettin Mutlu koordineli bir şekilde çalıştı." ifadelerini kullandı.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz'ın avukatlığını yaptığı dönemde FETÖ'nün kapatılan yayın organlarında çalışan muhabirler tarafından kınandığını kaydeden Erdemli, "Bu muhabirler bana 'Bu davada sizin ne işiniz var? Mecnun davanın kilit adamlarından biri. Bu adamın vekaletini bırakın.' dediler. Bu muhabirler arkamdan konuşmuş. Odyakmaz’ın avukatı olduğum için o dönem operasyonu yürüten Savcı Mehmet Berk'in odasına gittim. Kendisiyle konuşmak için üç tanık getirdiğimi söyledim. Savcı tanıkları ne zaman getirirsem getireyim sonuçların değişmeyeceğini söyledi." şeklinde savunma yaptı.

"YILDIRIM'I VERİN, AKŞAMA EVDESİNİZ"