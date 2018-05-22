GÜNCELLEME - Artvin'de otomobil nehre düştü

ARTVİN (AA) - Artvin'de otomobilin nehre düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

Kerim Çiftçi'nin kullandığı 08 AR 685 plakalı otomobil, Artvin-Şavşat karayolunun 30. kilometresi Bağcılar köyü civarında Çoruh Nehri'ne düştü.

Kazada Kerim Çiftçi ile araçta bulunan Dursun Gül ve Selim Aksakal, suya kapılarak kayboldu.

AFAD, Jandarma ve Hopa Deniz Polisi ekiplerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik arama kurtarma ekibinin çalışmaları neticesinde ilk olarak kaza yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta aracın içinde Dursun Gül'ün cesedi bulundu.

Arama kurtarma çalışmalarının devamında da kaza yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Kerim Çiftçi'nin cesedine ulaşıldı.

Selim Aksakal'ı arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Çalışmalara katılmak için Ankara’dan 10 kişilik Jandarma Arama Kurtarma Ekibi ile Trabzon'dan 7 kişilik sahil güvenlik ekibinin kente gelmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kazada kaybolan kişilerin yakınları da nehir kenarında çalışmalara katıldı.

