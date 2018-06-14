HABER

GÜNCELLEME - Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 23:52 | Son Güncelleme

YARALILARDAN BİRİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Tora Sebahattin Kuroğlu idaresindeki 34 VG 5767 plakalı otomobil, yağış nedeniyle Burdur-Antalya karayolunun 20'nci kilometresinde kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Emrah Kızılışık yönetimindeki 34 PP 2383 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobiller yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Sürücü Kızılışık, eşi Özlem Kızılışık ve 4 yaşındaki kızları Elif Eda ile diğer otomobilin sürücüsü Kuroğlu ve yanındaki ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu.

Yaralılardan Özlem Kızılışık ve kızı Elif Eda Kızılışık Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba Emrah Kızılışık ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elif Eda'nın durumunun iyi, annesinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Diğer otomobildeki yaralılar, ambulansta ayakta tedavi edildi.

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İrade Platformu STK iftarında konuştu(geniş haber)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İrade Platformu STK iftarında konuştu(geniş haber)
AK Partili Yıldız, terör örgütü PKK'nın suikast listesindeydiAK Partili Yıldız, terör örgütü PKK'nın suikast listesindeydi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burdur trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı

Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili Yıldız, terör örgütü PKK'nın suikast listesindeydi

AK Partili Yıldız, terör örgütü PKK'nın suikast listesindeydi

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Sevgiliye bayram mesajları 2018: En beğenilen Ramazan Bayramı mesajları

Sevgiliye bayram mesajları 2018: En beğenilen Ramazan Bayramı mesajları

Cuma mesajları ve Ramazan Bayramı mesajları: Hem Cuma günü hem bayram için en güzel mesajlar

Cuma mesajları ve Ramazan Bayramı mesajları: Hem Cuma günü hem bayram için en güzel mesajlar

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.