GÜNCELLEME - Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Tora Sebahattin Kuroğlu idaresindeki 34 VG 5767 plakalı otomobil, yağış nedeniyle Burdur-Antalya karayolunun 20'nci kilometresinde kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Emrah Kızılışık yönetimindeki 34 PP 2383 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobiller yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Sürücü Kızılışık, eşi Özlem Kızılışık ve 4 yaşındaki kızları Elif Eda ile diğer otomobilin sürücüsü Kuroğlu ve yanındaki ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu.

Yaralılardan Özlem Kızılışık ve kızı Elif Eda Kızılışık Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba Emrah Kızılışık ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elif Eda'nın durumunun iyi, annesinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Diğer otomobildeki yaralılar, ambulansta ayakta tedavi edildi.

