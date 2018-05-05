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GÜNCELLEME - İneklerini almaya giderken sele kapılan çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 23:32 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan sağanakta ineklerini almaya giderken sele kapılan kız çocuğunun cesedi Suriye sınırında bulundu ÇOCUĞUN BULUNMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Birecik ilçesinde etkili olan sağanakta ineklerini almaya giderken sele kapılarak kaybolan kız çocuğunun cesedi Suriye sınırında bulundu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçeye bağlı Suriye sınırındaki Sakaltutan Mahallesi'nde şiddetli sağanak sonrası sel meydana geldi.

Mahalledeki evlerinin yakınında otlamaya bırakılan ineklerini almaya giden 9 yaşındaki Teknur Karayılan, sele kapılarak kayboldu.

Bölgeye itfaiye, 112 acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kaybolan çocuğun cesedi, olay yerinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Suriye sınırında dere yatağındaki bir menfeze takılı halde bulundu.

Karayılan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Bozova ilçesine bağlı Yalıntaş Mahallesi kırsalında selde mahsur kalan Ramazan Ağaç ve ailesi, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

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Birecik cesed Çocuk kız sele kapılma Şanlıurfa

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