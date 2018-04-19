GÜNCELLEME - Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları ve örgüt adına faaliyetleri bulunduğu iddiasıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan C.E, C.D, E.B, E.E.S, E.E, Ö.K, R.Ç, R.T, E.A. ve K.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen 10 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 6 Nisan'da yapılan açıklamada, DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu öne sürülen 10 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilmişti.
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