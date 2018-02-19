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GÜNCELLEME- Marmaris'te sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 22:30 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarından devlet büyükleri ve güvenlik güçlerine tehdit ve hakarette bulunan, örgüt mensupları ve terör örgütünü sahiplenen ve örgütü öven propaganda içeren paylaşımlar yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen Y.N (43), C.Ç. (36), Ö.V. (33), B.G.(55), M.S.D. (45), M.Ş. (51) ve A.Ç. (25), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Marmaris'teki soruşturma kapsamında talimatla Siirt'in Kurtalan ilçesinde gözaltına alınan 19 yaşındaki Z.A ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris Muğla terör propagandası

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