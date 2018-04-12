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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 02:10 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Kayaş Tren Garı'nda düzenlenecek Başkentray Açılış Töreni'ne katılacak, Çankaya Köşkü'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

(Ankara/11.00/13.00/17.00/14.00)

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