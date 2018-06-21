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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 01:47 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul edecek, Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Sincan ve Polatlı'da düzenlenecek ilçe mitinglerinde halka hitap edecek.

(Ankara/11.00/13.30/14.30/16.00/17.30/19.00)

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