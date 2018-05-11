Güney Afrika'daki cami saldırısında terör şüphesi

Güney Afrika'nın Durban şehrinde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan cami saldırısının terör bağlantılı olabileceği açıklandı.

Suçlarla Mücadele Özel Timleri (HAWKS) Sözcüsü Simphiwe Mhlongo, basına yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili yapılan soruşturmalarda terör izine rastlanıldığını belirtti.

Saldırının hangi terör örgütü tarafından yapıldığıyla ilgili net bilgilerin olmadığını ifade eden Mhlongo, soruşturmanın hassas biçimde yürütüldüğünü kaydetti.

Saldırıdan yaralı kurtulan ve tedavisi hastanede devam eden cami imamı Ali Nchiyane, saldırganların kendileriyle namaz kıldığını ve ardından "sizi öldüreceğiz" diyerek üzerlerine yürüdüklerini söyledi.

Olayın bir terör saldırısı olduğu kanısını dile getiren Nchiyane, “Saldırganlar camiye namaz kılmak için geldiklerini söylediler, biz de kendilerine kapıyı açtık. Namazı kıldıktan sonra da 'burada insanların beynini yıkıyorsunuz sizi öldüreceğiz’ diyerek bize saldırdılar ve molotof kokteyli atarak camiyi ateşe verdiler. Ben bunun kesinlikle İslam'a karşı yapılmış bir terör eylemi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu. Güney Afrika'nın Durban şehrindeki camiye düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, birisi ağır iki kişi de yaralanmıştı.

