HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Gürgen Deresi kurudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 17:39 | Son Güncelleme

YILLIK 2 bin 400 kilogram yağış oranıyla Türkiye'nin en çok yağış alan ili olan Rize'de, hidroelektrik santral (HES) projelerinin bulunduğu vadilerdeki dere yatakları yaz mevsimiyle birlikte yine susuz kalmaya başladı.

Gürgen Deresi kurudu

Aytekin KALENDER/GÜNEYSU (Rize), (DHA) - YILLIK 2 bin 400 kilogram yağış oranıyla Türkiye'nin en çok yağış alan ili olan Rize'de, hidroelektrik santral (HES) projelerinin bulunduğu vadilerdeki dere yatakları yaz mevsimiyle birlikte yine susuz kalmaya başladı. Dere sularının tünele alındığı Güneysu ilçesindeki Gürgen Deresi, bu yıl bölgede ilk kuruyan dere oldu.
Rize’deki İkizdere, Senoz, Güneysu ve Salarha dereleri üzerine toplam 12 HES kuruldu. Bu dereler üzerine kurulan Cevizlik, Yokuşlu, Ayvasıl, Uzundere, Yeşilköy, İkizdere, Kale, İncirli, Saray, Adacami, Hamzabey ve Gürgen HES'lerle yıllık ortalama 830 gigawatt saat elektrik üretimi yapılmaya başlandı. Yıllık 2 bin 400 kilogram yağış oranı ile Türkiye’nin en çok yağış alan ili Rize'de, HES projelerinin bulunduğu vadilerdeki dere yataklarının su seviyeleri ise yaz aylarıyla birlikte azalıyor. HES projeleri nedeniyle suyun tünele alındığı dere yatakları susuz kalıyor. Dere sularının tünele alındığı Güneysu ilçesindeki Gürgen Deresi, bu yıl bölgede ilk kuruyan dere oldu. İlçe bulunan Gürgen Vadisi’ndeki Kale hidroelektrik santralinde suyun tünele alındığı yaklaşık 3 kilometre boyunca Gürgen Deresi'nde su seviyesi iyice azaldı. 30 metre genişliğe sahip vadinin büyük bölümünde dere yatağında su kalmadı. Taşlarla kaplı dere yatağı ortaya çıktı.
'SU, TİCARİ MAL DEĞİL'
Derelerin Kardeşliği Platformu (DEKAP) Sözcüsü Ömer Şan, yarın kutlanacak Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Ülkenin eşi benzeri olmayan doğasını, biyolojik zenginliğini, toprak ve su varlıkları ile doğal yaşam alanlarını korumaya ve bu uğurdaki mücadeleye destek isteyen Şan, "DEKAP, tüm canlıların yaşam kaynağı olan suyun, enerji kaynağı ve para kazanma aracı olarak görülmesi ve ticarileştirilmesini reddediyor. Su, ticari bir mal değil; tüm canlıların yaşamını sürdürebilmek için ulaşma hakkının olduğu doğal bir varlık, ekolojik sistemin ayrılmaz parçasıdır. Tüm canlıların sudan yararlanma hakkı eşittir. Hiçbir canlı kendisinin su ihtiyacının diğerlerinden daha önemli ve suya ulaşma hakkının daha öncelikli olduğunu ileri süremez. Su, bulunduğu ortamın asli unsurudur. Hiçbir şekilde yatağı değiştirilemez, bulunduğu alandan başka bir alana taşınamaz. Doğal yaşam-su ilişkisini dikkate almayan hiçbir karar, uygulama, düzenleme kabul edilemez. Suyun kullanımı ekolojik, çevresel, kültürel ve sosyal yaşamdan uzaklaştırılarak ele alınamaz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Gürgen Deresi kuruduGürgen Deresi kuruduGürgen Deresi kuruduGürgen Deresi kurudu

PARTNERKıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!Kıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!
Ölen oğullarının mimarlık diplomasını ağlayarak aldılar (2)Ölen oğullarının mimarlık diplomasını ağlayarak aldılar (2)
Ardahan'da dolu yağışıArdahan'da dolu yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"Bizi asacaklar" demişlerdi! Dövmeli ve saçı boyalı İranlı göçmenlerden güzel haber

"Bizi asacaklar" demişlerdi! Dövmeli ve saçı boyalı İranlı göçmenlerden güzel haber

Okuduğu roman hayatını kararttı! Eşinin ihanetini kitaptan öğrendi

Okuduğu roman hayatını kararttı! Eşinin ihanetini kitaptan öğrendi

Türkiye'den KKTC'ye 2 milyar 187 milyon TL'lik yardım

Türkiye'den KKTC'ye 2 milyar 187 milyon TL'lik yardım

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin kişilik bekçi kadrosu açılacak

Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin kişilik bekçi kadrosu açılacak

FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile ilgili iddialara Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile ilgili iddialara Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.