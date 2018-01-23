Güvenlik toplantısı sonrası son dakika Afrin açıklaması

Son Güncelleme 7 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 12:27 |7 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Güvenlik Değerlendirme Toplantısı sona erdi. Son dakika habere göre, toplantının ana gündem maddesi Zeytin Dalı Operasyonu'ydu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, görüşme sonrası "Operasyon planlandığı şekilde başarıyla yürütülmektedir. Sivil halka yönelik hassasiyetimiz en üst seviyededir. Kamuoyu provokatif haberlere karşı dikkatli olmalı. Dezenformasyon faaliyetleri yakından takip edilecek" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki "Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı 1 saat 15 dakika sürdü. Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan yardımcıları Bekir Bozdağ ile Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay da katıldı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önündeki kırmızı dosya ise dikkat çekti. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ele alındı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yetkililer tarafından bilgi verildi. "OPERASYON BAŞARIYLA YÜRÜTÜLMEKTEDİR" Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külli̇yesi̇'nde gerçekleştirilen güvenlik ve değerlendirme toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ilgili başbakan yardımcıları, bakanlar ve güvenlik bürokrasisinin katılımıyla bir "Güvenlik Toplantısı" yapıldığını belirtti.

Toplantıda, bugün dördüncü gününe giren Zeytin Dalı Harekatı'ndaki son gelişmelerin değerlendirildiğini bildiren Kalın, "Operasyon planlandığı şekilde başarıyla yürümektedir. Özgür Suriye Ordusu unsurları ve onlara destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait birlikler, Afrin'de tespit edilen bölücü terör örgütüne ait hedefleri imha edilerek güvenli bir şekilde ilerleyişlerini sürdürmektedir." değerlendirmesini yaptı. Kalın, terörist unsurlarla sivil halkı ayırt etme konusundaki hassasiyetin, her operasyonda olduğu gibi burada da en üst düzeyde olduğunun altını çizdi. Harekatın askeri boyutuna ilave olarak bölgede yaşayan sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının da devam ettiği bilgisini paylaşan Kalın, aynı şekilde uluslararası toplumu ve uluslararası kuruluşları bilgilendirme çalışmalarının da kesintisiz olarak sürdürüldüğünü ifade etti. "TÜRKİYE'NİN ÖNCELİKLİ AMACI SINIRLARININ GÜVENLİĞİ" Kalın, yürütülen yoğun diplomasiyle, izlenen politikanın haklılığının uluslararası topluma her düzeyde anlatıldığını vurgulayarak, açıklamasında şunları kaydetti: