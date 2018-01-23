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Güvenlik toplantısı sonrası son dakika Afrin açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 12:27 | Son Güncelleme 7 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Güvenlik Değerlendirme Toplantısı sona erdi. Son dakika habere göre, toplantının ana gündem maddesi Zeytin Dalı Operasyonu'ydu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, görüşme sonrası "Operasyon planlandığı şekilde başarıyla yürütülmektedir. Sivil halka yönelik hassasiyetimiz en üst seviyededir. Kamuoyu provokatif haberlere karşı dikkatli olmalı. Dezenformasyon faaliyetleri yakından takip edilecek" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki "Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı 1 saat 15 dakika sürdü.

Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan yardımcıları Bekir Bozdağ ile Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay da katıldı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önündeki kırmızı dosya ise dikkat çekti. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ele alındı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yetkililer tarafından bilgi verildi.

"OPERASYON BAŞARIYLA YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külli̇yesi̇'nde gerçekleştirilen güvenlik ve değerlendirme toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ilgili başbakan yardımcıları, bakanlar ve güvenlik bürokrasisinin katılımıyla bir "Güvenlik Toplantısı" yapıldığını belirtti.

Toplantıda, bugün dördüncü gününe giren Zeytin Dalı Harekatı'ndaki son gelişmelerin değerlendirildiğini bildiren Kalın, "Operasyon planlandığı şekilde başarıyla yürümektedir. Özgür Suriye Ordusu unsurları ve onlara destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait birlikler, Afrin'de tespit edilen bölücü terör örgütüne ait hedefleri imha edilerek güvenli bir şekilde ilerleyişlerini sürdürmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Kalın, terörist unsurlarla sivil halkı ayırt etme konusundaki hassasiyetin, her operasyonda olduğu gibi burada da en üst düzeyde olduğunun altını çizdi.

Harekatın askeri boyutuna ilave olarak bölgede yaşayan sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının da devam ettiği bilgisini paylaşan Kalın, aynı şekilde uluslararası toplumu ve uluslararası kuruluşları bilgilendirme çalışmalarının da kesintisiz olarak sürdürüldüğünü ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN ÖNCELİKLİ AMACI SINIRLARININ GÜVENLİĞİ"

Kalın, yürütülen yoğun diplomasiyle, izlenen politikanın haklılığının uluslararası topluma her düzeyde anlatıldığını vurgulayarak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Güvenlik toplantımızda da altı çizilerek vurgulandığı şekilde, Türkiye'nin öncelikli amacı sınırlarının güvenliğini, vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamaktır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan saygımız da bu operasyonun önemli gerekçeleri arasındadır. Bu ülkedeki Arap, Türkmen, Kürt kardeşlerimizin huzur, güven ve refah içinde bir Suriye’de yaşayabilmeleri için üzerimize düşenleri yapmayı, komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun gereği olarak görüyoruz.

Zeytin Dalı Operasyonu, herhangi bir etnik gruba değil, sadece terör örgütlerine karşı yapılmaktadır. Türkiye, bugüne kadar benzer operasyonlarla gittiği hiçbir yere zulüm, kan, gözyaşı, kötülük götürmemiştir. Tam tersine, ülkemizin ayak bastığı her yerde insanlar barış ve esenlik içinde hayatlarını sürdürmektedir. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi, bunun en somut örneğidir. İdlib'deki çalışmalarımızı tamamladığımızda bu bölge de huzur ve güven yuvası haline gelecektir. Afrin'i bölücü terör örgütü mensuplarından temizlediğimizde, en büyük teşekkürü bu bölgede yaşayan kardeşlerimizden alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu açık gerçeklere rağmen, geçmişte pek çok örneğini gördüğümüz dezenformasyon faaliyetlerinin, Zeytin Dalı Operasyonu'nda da tekrarlandığını üzüntüyle müşahede ediyoruz."

"KAMUOYUMUZU DİKKATLİ OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

"Medyamız başta olmak üzere, tüm kamuoyumuzu bu tür yalan, yanlış, çarpıtma mahiyetindeki provokatif haberlere, görüntülere, dedikodulara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullanan Kalın, açıklamasına şöyle devam etti:

"Adli ve idari birimlerimiz, bu tür dezenformasyon faaliyetlerini yakından takip ederek, gerekli müdahaleleri hukuk çerçevesinde süratle ve kararlılıkla yapacaklardır. Bu vesileyle, Zeytin Dalı Operasyonu'nda görev alan tüm askerlerimizin, Özgür Suriye Ordusu bünyesinde mücadele eden kardeşlerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun diyoruz.Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize, silah arkadaşlarına ve ailelerine başsağlığı diliyoruz.

'Ölürsem şehit, dönersem gazi olurum' diyerek cepheye giden askerlerimizdeki ve Özgür Suriye Ordusu mensubu kardeşlerimizdeki moral üstünlüğü en büyük gücümüzdür. Bölücü terör örgütü bölgeden tamamen temizlenene, Suriye’nin asli sahipleri olan ve 3,5 milyona yakını halen ülkemizde yaşayan kardeşlerimiz güvenle evlerine dönene kadar operasyonlarımız sürecektir."

AA

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
koçlarım benim bedirin yigitleri uhutun kartalları şahadete bile gülerek selfi çekinerek sanki düğüne gidiyormuş gibi koşarak gidiyorlar allah yar ve yardımcınız olsun uhutun kara kartalları.
@selcukhan71 sen git
@selcukhan71 BEYİN YOK DA ONDAN MAL.?!!..
inadı bırakıp,kardeşim esad dönemine geçelim,
hahahaaa
beyaz kefen le sokaklarda show yapanları önden alalım... savaşın acı yüzü show yapmak kadar kolaymıymış...şehit düşen her bir askerin tüm tanıdık dost arkadaş ve yakınlarına ateş düşer... koçlarım yiğitlerim demekle ,o kadarda kolay değil bu işler...her biri bir insan...
Türk-Kürt kardeştir.. PKK KALLEŞTİR ve provakasyona gelenler; kıt akıllı GEZİZEKALILARDIR..
Kırmızı dosyanın içinde ne olduğuyla ilgili en ufak bir fikriniz yok, kırmızı dosyanın içindeki ne diye haber yapıyorsunuz :) Zeytin dalları teröristlere yerleştirilmiş, müstescen görüntüler olduğu için görüntüleri kırmızı dosyanının içine koymuşlar.
Piyasa bedelli askerlik yapıp sosyal alemde asker resimleri paylaşıp gaz verenlerden geçilmez oldu. :)
YPG Yİ KUZEY IRAKTAN AFRİNE GETİR...SONRA ONLAR ORDA BESLENSİN..KOBANİYE YERLEŞSSİN...ŞİMDİ ONLARI ORADAN AT...VE TESLİM ALDIĞIN YERLERİ ESADA TESLİM ET...BU İŞTE BİZİM KARIMIZ NEDİR...
AKLIMIZI KULLANALIM.AKLIMIZI.
Siz de ne görseniz başlık yaparsınız Ne mi var içinde Bilal oğlanın dıronlarından kaç tane alalım kaça alalım Bilal oğlan gemicik alırsa nereden alır. Deniz kuvvetlerinden 1 gemi satsak bilal onu nasıl ucuza alır Eh işte bunlarla ilgili genel ve teknik şartnameler vardır. Ya ne varsa var işin bokunu çıkardınız. Şu MGK daki zevata bak iyi bak kendinden emin oturan, gözlerinden ateş fışkıran bun buyum be diyen var mı. Dön bir daha bak 1 tane Atatürk var mı ? YOK E yoksa boş ver gerisini Ama şu gerçek şehidin anası ağlıyor, AKP puan topluyor. Kızılelmaya inanmış ülkücüler gidiyor gerisi hikaye.
Keşke sayın cumhurbaaşkanı PKK,peşmerge KCK teröristlerini Türkiye üzerinden üstelik 29 ekim kutlu bi günde kobaniye geçirmeseydiniz.Sınırda PKK affı için mahkeme kurmasaydınız.İşte biz millet olarrak hasssiyetimizi o günlerde üzmüştünüz.Bugünler böyle olmazdı.Sınır hattımız PKK PYD koridoru açılmazdı.Bu bizim Cumhuriyet olarak milli davamız herzaman olmalıydı.
tek sorumlu ve yılanın başı amerika
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