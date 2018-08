Güver Kanyonu, ekoturizme açılıyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın doğa güzelliklerinden Güver Kanyonu'nun ekoturizme kazandırılması için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nce proje hazırlandı. Projeyle kanyona atlı safari, yürüyüş ve bisiklet parkurları, küçük mesireler ile su sporları ve dağ tırmanışı için alanlar yapılması planlanıyor.

Döşemealtı ilçesinde Antalya- Korkuteli yolu üzerinde bulunan Güver Kanyonu, doğal güzelliği ve çam ormanı ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 150 metre derinliğindeki kanyona gelen ziyaretçiler, seyir teraslarından manzaranın keyfini sürüp, fotoğraf çekiyor. Doğa ile kültür turizminin ön plana çıktığı son günlerde Antalya'nın deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını göstermek ve turistlerin otellerden çıkabilmesi için alternatif yollar oluşturulması amacıyla yapılan çalışmalara Güver Kanyonu da eklendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden alınarak, Orman Genel Müdürlüğü'ne verilen Güver Uçurumu için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından proje hazırlandı. Proje kapsamında Güver Uçurumu'nun ekoturizme açılmasıyla yerli- yabancı turistlerin ilgisinin çekilmesi planlanıyor. Ekoturizm kapsamında, kanyonda atlı safariler, bisiklet turları, yürüyüş etkinlikleri, tabandaki akarsuda su sporları ve zirveye tırmanış gibi doğayla iç içe etkinlikler yapılacak. Ayrıca kanyonun üst kısmında küçük çaplı, doğaya zarar vermeyecek yapılarda mesireler oluşturulması da planlanıyor.

GÖZLER YATIRIMCIDA

Güver Uçurumu'nun Türkiye'de tek olduğuna dikkat çeken Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, turistlerin otellerden çıkması için kanyonun vazgeçilmez tanıtım aracı olduğunu söyledi. Kanyonun çok atıl kaldığını belirten Dikici, projeyi ilgili birimlere sunduklarını; ancak hayata geçirilmesi için yatırımcıya ihtiyaç duyduklarını söyledi. Belediyelerin ya da özel işletmelerin burada tamamen doğayla iç içe çalışma yapması halinde Antalya'da yeni cazibe merkezinin hayat bulacağını kaydeden Dikici, şöyle konuştu:

“Bu alanın üst tarafını piknik mesire yeri, uçurumu da ekoturizm alanı olarak değerlendirebiliriz. Biz bunun için Orman Genel Müdürlüğü'ne piknik mesire alanı ve ekoturizm alanında değerlendirilmesi için çalışmamızı yapıp sunduk. İzin alacağız. İster belediyelerimiz isterse de yatırımcılarımız bu konuda ayrı fikirleri varsa bu planlamanın içerisine koyabiliriz. Bu konuya ilgi gösterenleri de bekliyoruz. Burada bisiklet yolları, doğa yürüyüşleri, atlı sporlar, kanyonda dağ tırmanışı ve kanyon tabanında yapılacak aktiviteler gibi yapılaşmadan uzak turizme katkı sağlanabilir."

Ayrıca kanyon üzerinde camdan yapılacak teras ya da köprünün büyük ses getireceğini de aktaran Vedat Dikici, bu yönde incelemeler ve araştırmalar yaptıklarını söyledi.

'VADİ YETERİNCE ARAŞTIRILMAMIŞ' ELEŞTİRİSİ

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İhsan Bulut da Güver Kanyonu ile ilgili çalışma yaptığını söyledi. Güver Kanyonu'nun, Türkiye'de önemli bir yer olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bulut, uçurum ve derin vadinin farklı özellikler gösterdiğini kaydetti. Vadinin yeterince araştırılmadığını savunan Bulut, “Bölgenin çok araştırılmadığını görüyoruz. Vadinin boyu, eni, derinliği yaklaşık ifadelerle veriliyor. Buradan anlaşılıyor ki yeterince incelenmemiş. Ayrıntılı etütlerinin yapılması lazım. Çok önemli bir jeopark alanıdır" dedi.

Turizmin her çeşidinin olduğu Antalya'da turistleri otel dışına çıkarmak için bölgenin kullanılmasının isabetli karar olacağını vurgulayan Prof. Dr. Bulut, uçurumun kenarındaki demirden yapılan terasların kötü görüntü oluşturduğunu söyledi. Dayanıklı özel camlardan teraslar yapılabileceğini dile getiren Bulut, kanyonla ilgili her projeden önce çevresel etki değerlendirmelerinin yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

'CAM FANUS EVLER' TEKLİFİ

Avrupa'da ve Amerika'da bu tür vadilerin konaklamaya da açıldığını, bunun için özel projeler üretildiğini anlatan Prof. Dr. İhsan Bulut, “Doğayla iç içe, betonlaşmadan demirleşmeden bir şeyler yapmak lazım. Son zamanlarda cam teraslar çok moda. Terasa çıkan bütün manzarayı görebilir. Güney Amerika'da, Peru'da bir uçurumda fanus evler görmüştüm. Vadinin üzerinde fanus evdesin. Her yeri izleyebilecek imkanınız var ya da teleferik yapılabilir. Antalya Güver Uçurumu'na henüz el atmış değil" diye konuştu.