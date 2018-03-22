Haber spikeri canlı yayında ağladı!

Uydu yayını yapan bir televizyon kanalında 5 yıldır ana haberleri sunan Fatma Taşkın Uygun isimli kadın spiker, başka bir kuruma geçtigi için görevinden ayrıldı.

Son defa heberleri sunmak için kamera karşına geçen Uygun, haberlerin bitiminde izleyicilerine veda etti. Uygun 'Beş yıl boyunca beni evlerinize konuk ettiniz, benim ailem oldunuz, hepinize teşekkür ederim, hoşcakalın' derken gözyaşlarına boguldu.

Fatma Taşkın Uygun daha sonra mesai arkadaşları ile hatıra fotoğrafı çektirerek televizyondan ayrıldı.

AA