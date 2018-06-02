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Hakan Çavuşoğlu: Bunlar bize yerimizde saymayı vadediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 18:20 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, " Bunlar bize yıkım, durağanlık, yerimizde saymayı vadediyor.

Hakan Çavuşoğlu: Bunlar bize yerimizde saymayı vadediyor

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, " Bunlar bize yıkım, durağanlık, yerimizde saymayı vadediyor. Bugün eski Türkiye'yi vadedenler statükocudur, gericidir. Türkiye, eski Türkiye'ye dönemez. Macun tüpten çıkmıştır. Türkiye, 'Yelkenler fora' diyerek hak ettiği noktaya taşınmak zorundadır" dedi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’nın Karacabey ilçesinde belediyeye alınan araçların hizmete girmesi törenine katılıp, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Spor Kompleksi’nin açılışını yaptı. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmalarda seçim gününden itibaren Türkiye'nin hızla şaha kalkacağını belirtti. Çavuşoğlu, “Sandıkta millet bir taraftan güçlü yürütmenin temsilcisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden bu devletin başına cumhurbaşkanı olarak seçecek, diğer tarafta da güçlü bir Meclis adına AK Parti listelerinden müteşekkil kadroları Meclis'te milletvekilliğine taşıyacak ve milli iradesinin temsilini sağlayacak. Güçlü yürütme, güçlü Meclis, güçlü Türkiye. Bolluk, birlik ve bereket için yaparsa AK Parti yapar. Yaptıklarımız, önümüzdeki döneme ilişkin çok umut vadediyor. AK Parti, 16 yıllık dönemde her türlü tuzağa, kirli tezgaha, siyaset mühendisliklerine hatta ülke savunması için kendine emanet edilen tüfeği, silahı, uçağı bu milletin başına bomba olarak boca edenlere karşı güçlü yürümeyi, kalkınmayı, gelişmeyi sağlamış kadrolar, bundan sonraki süreçte istikrarın, güvenin hakim olacağı, siyasi çekişmelerin tarihin tozlu sayfalarındaki yerini alacağı önümüzdeki beş yıllık dönemde Türkiye'yi 3-4 kat daha büyütecektir” dedi.

“Yeniden milletimizin oylarıyla değiştirdiğimiz sistemi, eski sistemini icra ettirmek için vaatlerle karşınıza çıkıyorlar” diyen Çavuşoğlu, " AK Parti, reformist bir partidir, değişimin ve gelişimin öncüsüdür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kararlı adımlarla Türkiye'nin büyük idealini gerçekleştirmek üzere yol yürüyen bir liderdir. Bugün eski Türkiye'yi vadedenler, statükocudur, gericidir. Türkiye, eski Türkiye'ye dönemez. Macun tüpten çıkmıştır. Türkiye, 'Yelkenler fora' diyerek hak ettiği noktaya taşınmak zorundadır" dedi.
Hakan Çavuşoğlu, eski Türkiye'yi vadedenlerin eskide kaldığını söyleyerek, "Eğer eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı. Siz, Türkiye için önümüzdeki dönemde neyi değiştireceksiniz? Türkiye'yi hangi koşullarda geliştireceksiniz? Yapılanların üzerine ne katacaksınız? Millete bunu anlatmanız gerekirken bu vizyonu ortaya koymanız gerekirken gerisini, geçmişte kalanları vadediyorlar" diye konuştu.
'YERİMİZDE SAYMAYI VADEDİYORLAR
Bir cumhurbaşkanı adayının "Kanal İstanbul'u durduracağım" dediğini belirten Çavuşoğlu, ”Bunlar bize yıkım, durağanlık, yerimizde saymayı vadediyor. 'Türkiye'nin ilk yerli otomobili projesini durduracağım' diyor. Öbür taraftan Almanya'daki bir otomobil fabrikasını gezdiği için onunla övünç duyuyor. Onların yaptıklarıyla gurur duyuyor. Türkiye'nin yapacaklarına inancı olmayanların yapabileceği, gurur duyabileceği sadece başkalarının yaptıklarına gıptayla bakmak ve onlarla gurur duymak olur. Bu, zelaletin, zelilliğin, Türkiye'ye olan güvensizliğin, bu milleti tanımamanın bir ifadesidir" dedi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan (TİKA) Sorumlu Başbakan Yardımcısı olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Burada adını bile zikretmek istemediğim bir siyasi partinin seçim beyannamesinde TİKA'yı kapatmak vaad ediliyor. Neden rahatsız oluyorsunuz ? FETÖ de TİKA'nın kapatılmasını bizden sürekli istiyor. FETÖ, TİKA'dan rahatsızlık duyuyor. Siz de mi FETÖ ile beraber TİKA'dan rahatsızlık duyuyorsunuz ? Biraz olsun FETÖ'nün önünüze koyduğu vaatleri okuyun da öyle milletin karşısına çıkın. Çünkü bunlar, milletin gerçekleriyle bağdaşmayan vaatler. Çünkü bunlar, TİKA'yı tanımıyor" diye konuştu.

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Hakan Çavuşoğlu: Bunlar bize yerimizde saymayı vadediyorHakan Çavuşoğlu: Bunlar bize yerimizde saymayı vadediyor

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