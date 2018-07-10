Hakim olmak için Hukuk Fakültesi'nden mezun olmak şartı kalktı mı? Flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 703 sayılı KHK'yla eğitim alanında da pek çok değişiklik yayınlandı. Yargıçlar Sendikası Basından Sorumlusu Hakim Köse 'yeni düzenlemeyle birlikte üniversite mezunları hakim olabilecek' bilgisini verdi.

Hakim Nuh Hüseyin Köse, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 703 sayılı KHK ile idari hakim olabilme şartlarında değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Hakim Köse, sosyal medyada yaptığı açıklamada “703 sayılı KHK’ nin 136/à maddesine göre herhangi bir 4 yıllık lisans diploması olan idari yargıç olabilecek” ifadelerini kullandı.

‘Fizik tedavi, veterinerlik, Fransızca, iklim mühendisliği, ilahiyat, sümeroloji, tıp gibi en az 4 yıllık bölüm mezunlarının idari yargıç olmalarının önündeki yasal engel kaldırıldı’ diyen Hakim Köse, “KHK’nın 136/a madde/fıkrasına göre; bakanlığın ihtiyaç duyacağı diğer alanlarda en az dört yıllık üniversite mezunu olmak şeklindeki değişiklikle, bakanlığa, 4 yıllık herhangi bir alanda lisans diploması olanları idari yargı sınavına sokma yetkisi verilmiş oldu.” bilgisini paylaştı.

Köse’nin sosyal medya paylaşımları şöyle;





