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Hakim olmak için Hukuk Fakültesi'nden mezun olmak şartı kalktı mı? Flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 12:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 703 sayılı KHK'yla eğitim alanında da pek çok değişiklik yayınlandı. Yargıçlar Sendikası Basından Sorumlusu Hakim Köse 'yeni düzenlemeyle birlikte üniversite mezunları hakim olabilecek' bilgisini verdi. Buna göre herhangi bir 4 yıllık lisans diploması olan idari hakim olabilecek.

Hakim olmak için Hukuk Fakültesi'nden mezun olmak şartı kalktı mı? Flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 703 sayılı KHK'yla eğitim alanında da pek çok değişiklik yayınlandı. Yargıçlar Sendikası Basından Sorumlusu Hakim Köse 'yeni düzenlemeyle birlikte üniversite mezunları hakim olabilecek' bilgisini verdi.

Hakim Nuh Hüseyin Köse, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 703 sayılı KHK ile idari hakim olabilme şartlarında değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Hakim Köse, sosyal medyada yaptığı açıklamada “703 sayılı KHK’ nin 136/à maddesine göre herhangi bir 4 yıllık lisans diploması olan idari yargıç olabilecek” ifadelerini kullandı.

‘Fizik tedavi, veterinerlik, Fransızca, iklim mühendisliği, ilahiyat, sümeroloji, tıp gibi en az 4 yıllık bölüm mezunlarının idari yargıç olmalarının önündeki yasal engel kaldırıldı’ diyen Hakim Köse, “KHK’nın 136/a madde/fıkrasına göre; bakanlığın ihtiyaç duyacağı diğer alanlarda en az dört yıllık üniversite mezunu olmak şeklindeki değişiklikle, bakanlığa, 4 yıllık herhangi bir alanda lisans diploması olanları idari yargı sınavına sokma yetkisi verilmiş oldu.” bilgisini paylaştı.

Köse’nin sosyal medya paylaşımları şöyle;

hakım

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
rahmetli n. erbakan hocanın 3 kere gelirler 4. cüsü için bir şey söylemişti allah bu sefer gerçekten sonumuzu hayırlı eylesin
İMAMLAR KADI OLACAKMIŞ.
çok yanlış bir uygulama olur bu, adalet okuyan konuyu ince detayı ile bilir, ama sonra dan 4 yıllık kamu okuyan, halkla ilişkiler okuyan, sağlık okuyan, daha sayamadığım bölümleri okuyan kişiler sonradan hakimlik sınavına girip soruları ezberleyip sınavda da başarılı olur hakim olursa ne diyelim adalet sistemi ne hale gelir... yarın da doktor olması için bir genelge yayınlanırsa hiç şaşırmam...
bu daha öncede vardı
bu örnekleri kimden alıyorlar
yahu bunlar ne yapmaya çalışıyor!!! bu işin okulu okunmadan hakim olunur??? yarında su ürünleri mezununu doktor diye ameliyatlara sokarsınız! alın size başkanlık!! vatana millete hayırlı olsun!!!
Yeni birşey değil.Daha öncede hukuk fakültesi dışındaki bazı lisans bölümlerinden mezun olanlar idari yargıç olabiliyordu.Şimdi kapsam genişletilmiş..
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