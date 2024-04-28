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  4. Trafikteki tartışma kanlı bitti! Eşi ve kızının gözü önünde öldürüldü

Trafikteki tartışma kanlı bitti! Eşi ve kızının gözü önünde öldürüldü

28.04.2024 13:39
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Antalya'da N.G. (51), trafikte tartıştığı Önder Çakır'ı (45) kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sırasında Çakır'ın aracında 8 yaşındaki kızı ve eşinin de olduğu belirtildi. Ekipler, N.G.'yi yakalayıp gözaltına alırken, Önder Çakır'ın kardeşi Öner Çakır, "Ne vurma var ne bir şey var. Gidiyor, bıçağı saplıyor. Dövüşürsün, kavga edersin dersin ki bu adam gitti direkt olarak bıçağı sapladı. Bıçağı göğsünün olduğu yere, kalbine saplamış. Çocuğunun ve eşinin yanında öldürmeyi hesaplamış" dedi.

Trafikteki tartışma kanlı bitti! Eşi ve kızının gözü önünde öldürüldü

Olay, saat 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Önder Çakır ile N.G., trafikte seyir sırasında tartıştı. İki sürücü araçlarını yol kenarına çekerek, tartışmayı sürdürdü. Bir süre sonra N.G., yanında taşıdığı bıçakla Önder Çakır'ı kalbinden 1 kez bıçakladı ve otobüsüyle kaçtı. Araçta 8 yaşındaki kızı ile bulunan Önder Çakır'ın eşinin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılıp, ameliyata alınan Çakır, kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otobüsüyle kaçan servis şoförü N.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, N.G.'yi yakalayıp, gözaltına alındı.

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'NE VURMA VAR NE BİR ŞEY'

Diğer yandan Çakır'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Çakır'ın eşi Meryem ile kardeşi Öner Çakır, sabah saatlerinde morga geldi. İşlemleri tamamlanan cenazenin, Burdur'da toprağa verileceği öğrenildi.

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Öner Çakır, "Kardeşim, akşam eşi ve çocuğuyla evine giden adam. Kırmızı ışıkta duruyor, yeşil yanar yanmaz arkasında duran araç kornaya basarak, selektör yapmış. Kardeşim de elini kaldırmış, el işareti yapmış. Karşı taraf ne dedi, Allah bilir. Sonrasında iniyor ve olduğu gibi bıçağı saplıyor. Ne vurma var ne bir şey var. Gidiyor, bıçağı saplıyor. Dövüşürsün, kavga edersin dersin ki bu adam gitti direkt olarak bıçağı sapladı. Bıçağı göğsünün olduğu yere, kalbine saplamış. Çocuğunun ve eşinin yanında öldürmeyi hesaplamış" dedi.

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(DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya tartışma
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