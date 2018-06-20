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Hakkari'de ormanlık alanda deşifre oldu! Buradan izliyorlarmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 10:16 | Son Güncelleme

Hakkari’nin dağlık ve kırsal alanda güvenlik güçleri tarafından PKK’lı teröristlere karşı yürüttükleri operasyonda, teröristlerin ağaç dallarında yaptıkları gözetleme kuleleri deşifre oldu.

Hakkari’nin dağlık ve kırsal alanında güvenlik güçleri tarafından PKK’lı teröristlere karşı yürüttükleri operasyon aralıksız devam ediyor. Yapılan bu operasyonlar kapsamında teröristlere ait, mağara, sığınak ve mühimmatlar imha edilirken, teröristlerin güvenlik güçlerini takip ettiği gözetleme kuleleri ortaya çıktı.

Dağlık alanda kayalıklar arasında güvenlik güçlerini gözetlerken, ormanlık alanda ise teröristlerin ağaç dallarında yaptıkları gözetleme kuleleri deşifre oldu. Güvenlik güçleri deşifre ettiği kuleleri tek tek imha etti.

İHA

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Hakkari PKK

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