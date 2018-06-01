Hakkari'de elektrik dağıtım ve satış şirketlerinden bin kişiye iftar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ile Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (VEPSAŞ) tarafından bin kişiye iftar verildi.
VEDAŞ ile VEPSAŞ tarafından kentin en işlek caddesi Cumhuriyet Caddesi'nde iftar verildi. Yemeğe, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, VEDAŞ Müdürü İsmail Özdemir, VEBSAŞ Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, muhtarlar, bazı kurum amirlerinin yanı sıra yaklaşık bin kişi katıldı. İftarda konuşan VEDAŞ Müdürü İsmail Özdemir, VEDAŞ ve VEBSAŞ olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da bin kişiye iftar verdiklerini belirterek, "Bizi yalnız bırakmayan tüm Hakkarili kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu iftar yemeğimize binin üzerinde katılım oldu. Bu organizasyonlarımızın yanı sıra, sosyal aktivitelerimiz de devam ediyor. Hakkari'deki tüm spor faaliyetlerinde VEDAŞ olarak her zaman yer almaktayız. İftar yemeklerimiz de Ramazan ayının bir günü Van, Muş, Bitlis, ve Hakkari il ve ilçelerinde gerçekleşiyor. Davetimize icabet eden tüm halkımıza sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.
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