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Hakkari'de ramazan coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 22:52 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu güven ortamının sağlandığı Hakkari il merkezi ve Çukurca ilçesinde vatandaşlar, ramazan ayını huzur içerisinde geçirmenin mutluluğunu yaşıyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari il merkezi ve Çukurca ilçesinde, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu vatandaşlar, önceki yılların aksine ramazan ayını huzur içerisinde geçiriyor.

Yürütülen başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlandığı kent merkezi ve ilçelerinde, cadde ve sokaklarda renkli görüntüler yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesince, Cumhuriyet Caddesi'nde, vatandaşların aileleriyle ramazan boyunca güzel zaman geçirmesi amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenleneceği alan oluşturuldu.

İftardan sonra aileleriyle çarşıya akın ederek cadde ve sokakları dolduran vatandaşlar, bu kapsamda gerçekleştirilen tiyatro, Karagöz Hacivat oyunu ve çocuk müzikalinin yanı sıra konser gibi etkinliklere katılarak keyifli dakikalar geçirdi.

Organizasyonda görevli Hatice Doğan, etkinliklerin bir ay boyunca devam edeceğini belirterek, "Çocuklar inanılmaz mutlu oluyorlar. Bu sene de biz çocuklar için koşa koşa geldik. Mutlu olduk." dedi.

- Çukurca

Çukurca ilçesinde vatandaşlar, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye tarafından ramazan ayında düzenlenen etkinliklerle güzel zaman geçiriyor.

Hükümet konağı bahçesinde platform oluşturulurken, iftardan sona buraya gelen vatandaşlar, konser, tiyatro ve animasyon etkinliklerine yoğun ilgi gösterdi.

Yoğun ilgi gören şenlikte vatandaşlar, müzik dinletisi eşliğinde eğlendi.

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Çukurca etkinlik Hakkari Huzur Ramazan Şenlik

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