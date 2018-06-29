Hakkari'den HDP milletvekili seçilen Leyla Güven hakkında tahliye kararı

DİYARBAKIR (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşım ile daha önce katıldığı toplantılardaki konuşmalarına ilişkin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, resmi olmayan sonuçlara göre 24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde HDP'den Hakkari milletvekili seçilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'in tahliyesine karar verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Güven'in hakkında 3 ayrı suçtan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davada 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam ediliyor.

24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre HDP'den Hakkari milletvekili seçilen Güven için avukatı tarafından tahliye talebinde bulunuldu.

Talebi değerlendiren mahkeme verdiği ara kararda, mevcut delil durumu, delillerin büyük oranda toplanmış olması, sanığın üzerine atılı suçun lehine değişme ihtimali ve etki edebileceği delilin bulunmadığını gerekçe göstererek, tahliyesini kararlaştırdı.