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Hakurk ve Kani Rash'a operasyon! Kuzey Irak bombalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 08:54 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakurk ve Kani Rash'a operasyon! Kuzey Irak bombalandı

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kuzey ırak TSK Türk Silahlı Kuvvetleri terör

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