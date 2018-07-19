Hala-dayı çocukları çarpıştı : 4 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hala-dayı çocuklarının kullandığı otomobillerin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akçakoca'nın Sezgin Cesur ( 25) idaresinde ki 81 KL 240 plakalı otomobil, Göktepe köyü mesire alanı mevkisinde halasının oğlu Cengiz Arslan (27) idaresinde 81 KC 213 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Rümeysa Cesur, (25) Rana Cesur (18) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ambulanslarıyla Akçakoca Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.
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