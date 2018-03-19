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Hamile eşini vurdu, gerçek hastanede ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 07:52 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda şahıs, beraber yaşadığı 5 aylık hamile eski eşi Merve P.’yi silahla yanlışlıkla vurdu. Kafasından vurulan kadın ağır yaralandı.

Hamile eşini vurdu, gerçek hastanede ortaya çıktı!

İnegöl ilçesinin Turgutalp Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu sokakta bulunan 3 katlı binanın 3. Katındaki dairede eski eşi 5 aylık hamile Merve P. (27) İle birlikte yaşayan Hüseyin B. (36) arasında tartışma çıktı. Hamile kadın, eski eşinden beraber gezmek için talepte bulundu. Kadının talebini reddeden adam, bir süre dışarı çıktıktan sonra eve geldi. Evde otururken eski eşinin silahını alan kadın, silahı kendisine doğrulttu. O sırada adam, kadının elindeki silahı almak isterken silah bir anda ateş aldı.

Yanağından giren kurşun kadının kafasının arkasından çıktı. Bir anda şoka giren adam, kanlar içinde yatan kadını kucağına alarak daireden çıkıp alt komşularından yardım istedi.

Ağır yaralı kadın, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Alkollü olduğu tespit edilen adam ise 3 katlı apartmanın giriş kapısında bir anda yere düşerek bayıldı.

Bayılan adam da ambulansla devlet hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Tedavinin ardından kendine gelen adamın, “Gezme nedeniyle sevgilimle tartıştım. Benim silahımı alıp kendisine doğrultunca, bende silahı almak isterken bir anda silah ateş aldı.” dediği öğrenildi.

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda 5 aylık hamile olduğu tespit edilen ve sağlık durumu kritik olan kadın ambulansla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayın bir numaralı şüphelisi hastaneden ekip otosuna bindirilirken, basın mensuplarının çekmesini istemeyince yüzünü hastane örtüsüyle kapatmaya çalışması dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kadına şiddet

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