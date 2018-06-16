Hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası geliyor!

Bekir Bozdağ, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunup, tedaviye alındıktan kısa süre sonra ölen yavru köpeğe ilişkin Bekir Bozdağ Yozgat'ta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Olayın failleri ile ilgili geniş kapsamlı çalışma yürütülüyor. Bu vahşiliği kim işlediyse onlar tespit edilecektir ve gereği mutlaka yapılacaktır. Normal bir insanın, insan tavırları taşıyan bir kişinin böylesi bir vahşete imza atması kabul edilemez. Yapmaz zaten bir insan. Bunları yapanlar anlaşılıyor ki sadece adı insan ama insanlıkla uzaktan yakından alakaları yok. Hükümet olarak hayvanları koruma kanununda önemli değişiklikler yapma kararı almıştık. Adalet bakanlığımız bir kanun tasarısı hazırlamıştı ve kamu oyuna biz bunu açıklamıştık.
Sahipli ve sahipsiz hayvanların öldürülmesi, işkence ve eziyete tabi tutulması şu anda idari para cezası ile bir yaptırıma tabi tutuluyordu. Yeni düzeleme ile bunlar hapis cezasına tabi tutulacak. Bunların tamamı suç olarak düzenlenecektir. Daha ağır yaptırımlar getirilecek bu tasarı ile beraber. Seçimin araya girmesi ile tasarının yasalaşma imkanı olmadı. Seçimden sonra inşallah hükümet bu konuda ciddi bir adım atacaktır. Sahipli ve sahipsiz hayvanların öldürülmesi işkence ve eziyete muhatap olması suç olarak kabul edilecek ve ağır cezai yaptırımlar getirilecektir. Hükümetimizin ana gündemlerinden bir tanesidir. Seçimden sonra yapacağımız öncelikli işlerimiz arasında hayvanları koruma kanunda yapılacak değişiklikler yer alacaktır. Böyle bir hadise nedeniyle çok üzüntülüyüz. Umarım ki bu vahşiliği yapanlar kısa sürede tespit edilir ve hal ettikleri muameleye, cezaya çarptırılırlar"
MAHİR ÜNAL: BİZLERE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRECEĞİZ
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Sakarya'da yaşanan olayı insanlık dışı olarak nitelendiren Ünal, bu olayın bayram günü vicdanları yaraladığını belirtti. Ünal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu vahşet karşısında tepkisiz kalmak mümkün değildir. Hayvana şiddet suçtur ve bu zulmü yapan da cezasız kalmayacaktır. Bu barbarlığa son vermek için bizlere düşen görevi de yerine getireceğiz, yeni hükümetin ilk işlerinden biri Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan düzenlemelerin ivedilikle yasalaştırılması olacaktır."
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