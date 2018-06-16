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Hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası geliyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 13:14 | Son Güncelleme

Sakarya'daki yavru köpeğin bacaklarının kesilmesi sonucu hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, hayvanlara işkence ve eziyet yapanlara hapis cezası getirileceğini açıkladı.

Hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası geliyor!

Bekir Bozdağ, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunup, tedaviye alındıktan kısa süre sonra ölen yavru köpeğe ilişkin Bekir Bozdağ Yozgat'ta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Olayın failleri ile ilgili geniş kapsamlı çalışma yürütülüyor. Bu vahşiliği kim işlediyse onlar tespit edilecektir ve gereği mutlaka yapılacaktır. Normal bir insanın, insan tavırları taşıyan bir kişinin böylesi bir vahşete imza atması kabul edilemez. Yapmaz zaten bir insan. Bunları yapanlar anlaşılıyor ki sadece adı insan ama insanlıkla uzaktan yakından alakaları yok. Hükümet olarak hayvanları koruma kanununda önemli değişiklikler yapma kararı almıştık. Adalet bakanlığımız bir kanun tasarısı hazırlamıştı ve kamu oyuna biz bunu açıklamıştık.

Sahipli ve sahipsiz hayvanların öldürülmesi, işkence ve eziyete tabi tutulması şu anda idari para cezası ile bir yaptırıma tabi tutuluyordu. Yeni düzeleme ile bunlar hapis cezasına tabi tutulacak. Bunların tamamı suç olarak düzenlenecektir. Daha ağır yaptırımlar getirilecek bu tasarı ile beraber. Seçimin araya girmesi ile tasarının yasalaşma imkanı olmadı. Seçimden sonra inşallah hükümet bu konuda ciddi bir adım atacaktır. Sahipli ve sahipsiz hayvanların öldürülmesi işkence ve eziyete muhatap olması suç olarak kabul edilecek ve ağır cezai yaptırımlar getirilecektir. Hükümetimizin ana gündemlerinden bir tanesidir. Seçimden sonra yapacağımız öncelikli işlerimiz arasında hayvanları koruma kanunda yapılacak değişiklikler yer alacaktır. Böyle bir hadise nedeniyle çok üzüntülüyüz. Umarım ki bu vahşiliği yapanlar kısa sürede tespit edilir ve hal ettikleri muameleye, cezaya çarptırılırlar"

MAHİR ÜNAL: BİZLERE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRECEĞİZ

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Sakarya'da yaşanan olayı insanlık dışı olarak nitelendiren Ünal, bu olayın bayram günü vicdanları yaraladığını belirtti. Ünal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu vahşet karşısında tepkisiz kalmak mümkün değildir. Hayvana şiddet suçtur ve bu zulmü yapan da cezasız kalmayacaktır. Bu barbarlığa son vermek için bizlere düşen görevi de yerine getireceğiz, yeni hükümetin ilk işlerinden biri Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan düzenlemelerin ivedilikle yasalaştırılması olacaktır."

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Bekir Bozdağ sakarya Yozgat Hayvan Hakları hayvana işkence

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
KHK LA 1 SAATE KANUN CIKAR LAF DEGIL İCRAAT YAPIN
böyle bi yasa çıkarsa oyum yeminle akp ye
BUGÜNE KADAR AKLINIZ NERDEYDİ. KAÇ YILDIR KAÇ TASARI GELDİ ÖNÜNÜZE. HEPSİNİ REDDETTİNİZ. HAYVANSEVERLERİN İSTEDİĞİ GİBİ YASALAR ÇIKARTMAK BU KADAR MI ZOR
kolu bacı kesilip keyif icin öldürüldükden tecavüze ugradıktan sonramı ?
istediginiz kadar ceza versin nasilsa lader mahkumu diye saliverilecekler' bahceli sagolsun.
16 yıldır anca akıl ettiğiniz için teşekkürler
Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin.. Bu ülkeye çok şey kazandirdiniz allah razi olsun..
16 yıldır neden getirmediniz ? Seçim zamanı mı aklınıza geldi ?
16 senedir ağaca insana hayvana düşman bir yobaz toplum ürettiniz eserinizle öğünün.bu güne kadar aklın nerdeydi fetö gtü yalayıcısı.. 16 yılda doğayı tabiatı katlertiniz parti olarak sizin yobaz ayakçılarınız bunları yapanlar..
Samimi olsalar şimdi yaparlar yaptılar da birileri engel mi oldu ? Boş adamlar.. ancak otomatları kandırırlar
cok gec kalınmış bir durum. kim gelirse gelsin mutlaka caydırıcı cezai yaptırım uygulanmalı
Çok geç bile kalındı! Seçim iyi ki varsın! Seçim de olmasa biz ne yaparız!?
Gunaydın geçbıle kaldınız
Geç kalınmış bir yaptırım bu kaçıncı vahşet.
vaat etme etme, boş vaatlere artık tokus. elinde imkan var hemen bugün getir o cezayı, bemde büyüksün diyeyim
ALLAHIN SESSİZ KULUNUN KOLUNU BACAĞINI KESEN İŞKENCE YAPANLAR ALLAHIN ADALETİNDE ÖLÜM CEZASINA ÇARPTIRILMALI NE HAPİS CEZASI SAYIN BAKANIM CANA KIYMANIN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRMAYALIM İDAM GERİ GELSİN KİM NAMUSSUZ SA KİM KAHBEYSE KELLESİNE GÜVENEN SUÇ İŞLESİN İDAM GERİ GELMELİ ALLAH İNSANLARI ISLAH EYLESİN
insan görünümlü yaratıklar hala içimizde
16 SENEDİR YAPMADINIZDA ZAHMET ETMEYİN ONUDA M.İNCE YAPAR
En iyisi bence
Bence direk çarmağa gersinler o haysiyetsizleri insan müsvettelerini !!
olley beeeee sonunda
çok geç kalınmış bir karar
dağdaki iki ayaklı hayvanlar hariçtir inşallah...
biraz geç kalınsada şükür geldi
İnsanlara eziyet eden hayvanlar için bir şey düşünülüyor mu ?
Hayvanlara eziyet edenlere hapis cezası sevindiricidir. ayrıca bu hayvanlara eziyet edenlere cezaevinde tecavuzculere gösterilen muamele yi mahkumlar bunlara da gösterse daha sevindirici olur.
yani ne bekliyorsunuz onların canı yok mu kadınlara şiddete tecavüze pedofiliye sesiniz çıkmıyor buna da mı çıkmasın
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