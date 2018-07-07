Hayvanların sıcak günlerde saklanabilmeleri amacıyla mağara ve havuzlar bulunduğunu aktaran Arslan, parkın sakinlerinin doğal ortamlarındaymış gibi hissetmesi için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Zürafa, kurt ve ceylanlar gölgenin keyfini çıkarırken ayılar ile filler sıcak havada havuz keyfi yapıyor. Fillerin duş keyfi de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Parkın en renkli hayvanlarından lemurlara özel ilgi gösteriliyor. Bakıcıların elleriyle beslediği lemurlar, serinletilmiş muz, marul, kavun ve salatalıkları büyük bir iştahla yiyor.

Yaz aylarında hayvanların da insanlar gibi diyete girdiğini söyleyen Arslan, "Meyve yiyen hayvanlarda meyve miktarını artırdık. Yağlı olan yiyecekleri azalttık. Geviş getiren hayvanlarda da yemin miktarını azalttık. Ota daha çok ağırlık verdik. Daha çok serin meyveler sebzeler vermeye çalışıyoruz. Biraz daha hava ısındıktan sonra buzlu kalıplar da vereceğiz." diye konuştu.

Arslan, özellikle çocukların parka özel ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

