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HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Muhalefetin ittifakına mı katılıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 08:48 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP), cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura kalınması halinde ittifaka yeşil ışık yaktığı belirtildi. HDP'nin adayının ise muhalefetin tavrına göre belirleneceği öğrenildi.

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Muhalefetin ittifakına mı katılıyor?

Cumhurbaşkanı seçiminde HDP olası ikinci tura kalacak adaya destek verilmesi konusunda görüş birliği içindeyken, birinci turda güçlü bir aday çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda muhalefet partilerinin ilk tur stratejilerine göre esnek davranılabileceği ifade ediliyor. Birinci turda ortak bir adayda anlaşılamaması durumunda HDP’de birinci tur için güçlü aday olarak Selahattin Demirtaş’ın ismi öne çıkıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, HDP’de seçim stratejisinin belirlenmesi amacıyla dün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı düzenlendi. Yarın Kadın Meclisi, çarşamba günü de Parti Meclisi (PM) toplantıları yapılacak. Bu toplantıların ardından HDP’nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ve partinin nasıl bir yol haritasıyla 24 Haziran’a gideceği belirlenmiş olacak.

HDP İÇİN İKİ TEMEL STRATEJİ

İki sandığın kurulacağı 24 Haziran’a yönelik HDP içinde iki temel strateji dillendiriliyor. HDP; diğer muhalefet partilerinin olası bir ittifak gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğine ve söz konusu ittifakı hangi turda yapacağına yönelik esnek stratejiler belirliyor. Edinilen bilgiye göre parti içinde ikinci tura kalınması halinde muhalefetin adayına destek verilmesi görüşü öne çıkıyor.

Ancak parti içinde ittifakın ilk turda yapılmasının anlamlı ve sağlıklı olacağı görüşünü belirtenler de var. Birinci turda diğer muhalefet partilerinin ortak bir adayla çıkması durumunda buna destek verilmesi gerektiği görüşü de konuşuluyor. Bu kapsamda diğer muhalefet partilerinin olası bir ortak adayı belirlemesi durumunda partinin söz konusu adaya destek verebileceği kaydediliyor.

DEMİRTAŞ OLUMLU BAKIYOR

Muhalefetin ortak bir adayda anlaşamaması durumunda ise partinin birinci turda seçimlere güçlü bir adayla gitmesi bekleniyor. Bu durumda Edirne Cezaevi’nde tutuklu durumdaki Selahattin Demirtaş’ın ismi öne çıkıyor. Demirtaş’a bu kapsamda avukatları aracılığıyla aday olup olmayacağı konusunda bazı mesajların iletildiği ve Demirtaş’ın da aday olmaya olumlu baktığı ifade ediliyor. Demirtaş’ın adaylığının önünde hukuken şu an hiçbir engel bulunmuyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
birinci tur için kesinlikle Selahattin DEMİRTAŞ (Selo başkan) ile girilmelidir. ve böyle olursa baraj ile ilgili hiç bir sorun asla yok. ama temelli papazı ile girilirse HDP nin ciddi baraj sorunu var.
REİSMİDİR NEDİR GÖNDERİN GİTSİN ÜLKE GÜNDEMİNDEN DÜŞSÜN.MİLLETİ BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜĞÜ YETER.BU SAATTEN SONRA MUHALEFETE UYKU HARAM ,AKILLI OLUN
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