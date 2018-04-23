HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Muhalefetin ittifakına mı katılıyor?

Cumhurbaşkanı seçiminde HDP olası ikinci tura kalacak adaya destek verilmesi konusunda görüş birliği içindeyken, birinci turda güçlü bir aday çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda muhalefet partilerinin ilk tur stratejilerine göre esnek davranılabileceği ifade ediliyor. Birinci turda ortak bir adayda anlaşılamaması durumunda HDP’de birinci tur için güçlü aday olarak Selahattin Demirtaş’ın ismi öne çıkıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, HDP’de seçim stratejisinin belirlenmesi amacıyla dün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı düzenlendi. Yarın Kadın Meclisi, çarşamba günü de Parti Meclisi (PM) toplantıları yapılacak. Bu toplantıların ardından HDP’nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ve partinin nasıl bir yol haritasıyla 24 Haziran’a gideceği belirlenmiş olacak.

HDP İÇİN İKİ TEMEL STRATEJİ



İki sandığın kurulacağı 24 Haziran’a yönelik HDP içinde iki temel strateji dillendiriliyor. HDP; diğer muhalefet partilerinin olası bir ittifak gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğine ve söz konusu ittifakı hangi turda yapacağına yönelik esnek stratejiler belirliyor. Edinilen bilgiye göre parti içinde ikinci tura kalınması halinde muhalefetin adayına destek verilmesi görüşü öne çıkıyor.