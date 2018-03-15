Trabzon'da 15 Temmuz Derneği tarafından, "Her ayın 15'inde 251 Hatim Programı" kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığının katkılarıyla 15 Temmuz Derneği tarafından akşam namazı sonrası İskenderpaşa Camisi'nde,15 Temmuz darbe girişiminde hayatlarını kaybeden 251 şehit ve Zeytin Dalı Harekatı başta olmak üzere tüm şehitler için okutulan mevlidin ardından hatim duası yapıldı.

15 Temmuz Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilki Adana'da gerçekleştirilen hatim programının ikincisini Trabzon'da düzenlediklerini söyledi.

Şebik, "Başta 15 Temmuz şehitlerimiz, Güneydoğu, Afrin, Çanakkele şehitlerimiz olmak üzere bu toprakları vatan yapmak için kanını, canını gözünü kırpmadan kahramanca feda eden tüm şehitlerimiz için düzenlemiş olduğumuz hatim programımızda bu ay Trabzon'dayız." diye konuştu.

Dernek olarak 15 Temmuz ruhunu diri tutmak ve nesilden nesle aktaracak tüm faaliyetlerin bizzat içinde olacaklarını vurgulayan Şebik, "15 Temmuz'da şehitlerimiz, gazilerimiz tüm mücadelesini var gücüyle verdiler ama bundan sonra en önemli iş bizlere düşüyor. Bunların en başında da darbe davalarını takip etmek var. Dernek olarak bunları yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.