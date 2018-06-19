Hindistan'da 500 bin kişi sellerden etkilendi

Hindistan'ın kuzeydoğusunda 500 bin kişi sellerden etkilendi.

Ülkede bir haftadır devam eden muson yağmurları kuzeydoğu bölgesindeki eyaletlerde sellere neden oldu.

Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamada, seller nedeniyle en az 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayrıca, sellerin bölgede 500 bin insanı etkilediği bilgisi verildi.

Bölgedeki 500 bin hektarlık alanda 716 köyün sular altında kaldığı, binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

Meteoroloji, yağışların etkili olmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

