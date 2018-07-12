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Hrant Dink davasında tahliye kararı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 16:32 | Son Güncelleme

Hrant Dink cinayeti davasında tahliye kararı çıktı. Davada yargılanan eski Albay Ali Öz ev hapsi şartıyla, Trabzon İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Metin Yıldız ise şartsız olarak tahliye edildi.

Hrant Dink davasında tahliye kararı!

Hrant Dink Cinayeti davasında yargılanan dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Trabzon İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Metin Yıldız ise tahliye edildi.

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