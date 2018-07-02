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HSK Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden aldı, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 16:32 | Son Güncelleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden alarak Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı.

HSK Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden aldı, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden alarak, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı.

ALAATTİN ÇAKICI'NIN BASIN AÇIKLAMALARI ÜZERİNE RESEN İNCELEME BAŞLATILDI

Alınan bilgiye göre, HSK Birinci Dairesi, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan Alaattin Çakıcı'nın basında yer alan açıklamaları üzerine resen inceleme başlattı.

Kurul, Bayrakdar'ın Kırıkkale Başsavcılığı görevinden alınarak, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atanmasına karar verdi.

Bayrakdar'ın yerine, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz getirildi. Ayaz'dan boşalan Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına, daha sonra atama yapılacağı öğrenildi.

FETÖ OPERASYONLARINI YÜRÜTMÜŞTÜ

15 Temmuz sonrasında Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayraktar tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ’nün mülkiye yapılanması çökertilmiş, kaymakamlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kaymakam imamları tespit edilmişti.

Tokatta gösterdiği başarılı performans sonrasında HSK tarafından Kırıkkale Başsavcılığına atanan Erdoğan Bayraktar, FETÖ soruşturmalarındaki başarılı performansı nedeniyle Kırıkkale'ye Başsavcı olarak atanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Çeteler ülkeyi yönetiyor diyecek bir şey yok
adalete güven kalmamıştır artık devletin savcısı mafyanın tehtitlerine dava açtırmıyor yerinden ediyorsan o isimler kim olursa olsun düşüncelere bana ters olsa bile kılına zarar gelse ne olacak 2 tane mafya ülkeyi yönetiyor vay be ne hallere kaldık
Türkiye nin babalara ihtiyacı yok eli kalem tutan şerefli ve namuslu SİYASİLERE ihtiyacı var
nasıl bir ülkede yaşıyoruz biz böyle arkadar bir mafya babası resmen bir başsavcıyı görevden aldırıyor allah sonumuzu hayır etsin
recepistan muz cumhuriyetinde olağan işler bunlar sıkıntı yokk...
ettiği tehditler yüzünden soruşturma açtı diye yediler adamı öyle mi? ülkeye bak, hukuka bak, tarafsızlığa bak. bu saatten sonra kimse kendini bu ülkede güvende hissetmesin (biat ve itaat edenler hariç)
Çakıcı öldürün diyor. Fakar herhangi bir soruşturma başlatılmadığı gibi destek görüyor. Fakat bilet başsavcıya kesiliyor. Birilerinin talimatıyla bu olayda temizlenmiş oldu.
Ülkenin gündemine geleyor olması üzücü hayatı karalekelerle dolu bu adamdan bu ülke medetmi bekliyor sayın savcım için üzüldüm lütfen adalete dokanmayın hergün haber tutuklumu devlet adamımı belli deyil
Başsavcı ne yapsın. İçerdeki adam boru değil....Alaattin Çakıcı sonuçta. Gerekirse gardiyanlara lahmacunda aldırır. Dağalın hepiniz!
YAŞASIN RECEPİSTAN MUZ CUMHURİYETİ....
bu başını yakmaysa valla helal olsun
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