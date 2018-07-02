HSK Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden aldı, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden alarak, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı.
ALAATTİN ÇAKICI'NIN BASIN AÇIKLAMALARI ÜZERİNE RESEN İNCELEME BAŞLATILDI
Alınan bilgiye göre, HSK Birinci Dairesi, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan Alaattin Çakıcı'nın basında yer alan açıklamaları üzerine resen inceleme başlattı.
Kurul, Bayrakdar'ın Kırıkkale Başsavcılığı görevinden alınarak, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atanmasına karar verdi.
Bayrakdar'ın yerine, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz getirildi. Ayaz'dan boşalan Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına, daha sonra atama yapılacağı öğrenildi.
FETÖ OPERASYONLARINI YÜRÜTMÜŞTÜ
15 Temmuz sonrasında Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayraktar tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ’nün mülkiye yapılanması çökertilmiş, kaymakamlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kaymakam imamları tespit edilmişti.
Tokatta gösterdiği başarılı performans sonrasında HSK tarafından Kırıkkale Başsavcılığına atanan Erdoğan Bayraktar, FETÖ soruşturmalarındaki başarılı performansı nedeniyle Kırıkkale'ye Başsavcı olarak atanmıştı.
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