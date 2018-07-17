HABER

Hurdacı cinayetinde korkunç ifadeler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 13:55 | Son Güncelleme

Bursa'daki hurdacı cinayetinin sır perdesi aralandı. 2 çocuk babası İmam Alp, satacağı sobaya bakması için eve çağırdığı hurdacı Erdem Dalhan'ı, "Maşallah güçlüsün, kuvvetlisin. Bu evde bekar mı yaşıyorsun? İstersen haftada birkaç kez sana gelebilirim" dediği için öldürdüğünü itiraf etti

Hurdacı cinayetinde korkunç ifadeler!

Bursa’daki olay, geçen 7 Mart tarihinde Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde 19 yıl çalışıp emekli olduktan sonra lokantada garsonluk yapan ve 7 yıl önce eşinden boşanan 2 çocuk babası İmam Alp, erkek arkadaşıyla kirada oturdukları evde kendisine ait kömür sobasını, borçları nedeniyle satmaya karar verdi.

Alp, iddiaya göre, sokaktan geçen hurdacı Erdem Dalhan'ı, sobaya bakması için eve çağırdı. İmam Alp, soba için 50 TL'ye anlaştığı Dalhan'ı, çıkan tartışmada önce başına soba kapağı ile vurarak, sonra da başını defalarca duvara çarparak öldürdü. Erdem Dalhan'ın cesedini, banyoda leğen içinde bir poşete koyarak sakladıktan sonra evden çıkıp kahvede çay içen İmam Alp, cesedi bulan ev arkadaşının ihbarı üzerine yakalanarak tutuklandı.

'DUVARA ÇARPARAK ÖLDÜRDÜM'

Cumhuriyet savcısının, cinayetle ilgili hazırladığı iddianame, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 'Kasten adam öldürmek' suçundan hakkında ömür boyu hapis cezası talep edilen sanık Alp, iddianamede yer alan savunmasında, Dalhan'ın, sobayı sırtına yüklemesi için kendisinden yardım istediğini söyleyerek şöyle dedi:

"Sobayı tek başıma yüklenip onun sırtına yüklemek için maktule doğru götürünce, 'Ağabey nerelisin? Yaşın kaç? Maşallah güçlüsün, kuvvetlisin. Bu evde bekar mı yaşıyorsun?' dedi. Bu sözlerle bana cinsel içerikli mesaj verdiğini hissettim ve sinirlendim; bu konuşmasının hoş olmadığını söyledim. 'İstersen haftada birkaç kez sana gelebilirim' demesi üzerine kendimi kaybettim ve elimdeki soba kapağını üzerine attım. Merdivenden yuvarlandı. Baygın halde banyoya sürükleyip kafasına su tuttum. Kendisine gelince üzerime saldırdı. Kollarından tutmaya çalıştım. Tekrar saldırınca başından tutup defalarca duvara çarparak öldürdüm. Sonra 15 dakika, 'ben ne yaptım' diye düşündüm. Çok pişmanım."

Sanık İmam Alp, gelecek günlerde Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

PARTNERİşte benim annem!İşte benim annem!
Murat Ünal cinayetinde Adnan Oktar bağlantısı iddiasıMurat Ünal cinayetinde Adnan Oktar bağlantısı iddiası
Bodrum'a gelen yolcu gemisi, esnafın yüzünü güldürdüBodrum'a gelen yolcu gemisi, esnafın yüzünü güldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eşcinsel cinayet Bursa imam alp eren dalhan

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Sinem Gedik ve İntizar gündeminden sonra Mustafa Ceceli'ye şok!

Sinem Gedik ve İntizar gündeminden sonra Mustafa Ceceli'ye şok!

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

İlginizi Çekebilir

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'dan veda mesajı

Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'dan veda mesajı

Murat Ünal cinayetinde Adnan Oktar bağlantısı iddiası

Murat Ünal cinayetinde Adnan Oktar bağlantısı iddiası

CHP'li vekilden Tekirdağ'daki tren kazası için tüyler ürperten iddia

CHP'li vekilden Tekirdağ'daki tren kazası için tüyler ürperten iddia

Savcı, sanığın savunmasını duyunca çok sinirlendi: ‘Kiralık katillere taş çıkarttın...’

Savcı, sanığın savunmasını duyunca çok sinirlendi: ‘Kiralık katillere taş çıkarttın...’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.