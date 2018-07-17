Hurdacı cinayetinde korkunç ifadeler!

Bursa’daki olay, geçen 7 Mart tarihinde Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde 19 yıl çalışıp emekli olduktan sonra lokantada garsonluk yapan ve 7 yıl önce eşinden boşanan 2 çocuk babası İmam Alp, erkek arkadaşıyla kirada oturdukları evde kendisine ait kömür sobasını, borçları nedeniyle satmaya karar verdi.

Alp, iddiaya göre, sokaktan geçen hurdacı Erdem Dalhan'ı, sobaya bakması için eve çağırdı. İmam Alp, soba için 50 TL'ye anlaştığı Dalhan'ı, çıkan tartışmada önce başına soba kapağı ile vurarak, sonra da başını defalarca duvara çarparak öldürdü. Erdem Dalhan'ın cesedini, banyoda leğen içinde bir poşete koyarak sakladıktan sonra evden çıkıp kahvede çay içen İmam Alp, cesedi bulan ev arkadaşının ihbarı üzerine yakalanarak tutuklandı.

'DUVARA ÇARPARAK ÖLDÜRDÜM'

Cumhuriyet savcısının, cinayetle ilgili hazırladığı iddianame, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 'Kasten adam öldürmek' suçundan hakkında ömür boyu hapis cezası talep edilen sanık Alp, iddianamede yer alan savunmasında, Dalhan'ın, sobayı sırtına yüklemesi için kendisinden yardım istediğini söyleyerek şöyle dedi: