Hurdacı cinayetinde korkunç ifadeler!

Bursa’daki olay, geçen 7 Mart tarihinde Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde 19 yıl çalışıp emekli olduktan sonra lokantada garsonluk yapan ve 7 yıl önce eşinden boşanan 2 çocuk babası İmam Alp, erkek arkadaşıyla kirada oturdukları evde kendisine ait kömür sobasını, borçları nedeniyle satmaya karar verdi.
Alp, iddiaya göre, sokaktan geçen hurdacı Erdem Dalhan'ı, sobaya bakması için eve çağırdı. İmam Alp, soba için 50 TL'ye anlaştığı Dalhan'ı, çıkan tartışmada önce başına soba kapağı ile vurarak, sonra da başını defalarca duvara çarparak öldürdü. Erdem Dalhan'ın cesedini, banyoda leğen içinde bir poşete koyarak sakladıktan sonra evden çıkıp kahvede çay içen İmam Alp, cesedi bulan ev arkadaşının ihbarı üzerine yakalanarak tutuklandı.
'DUVARA ÇARPARAK ÖLDÜRDÜM'
Cumhuriyet savcısının, cinayetle ilgili hazırladığı iddianame, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 'Kasten adam öldürmek' suçundan hakkında ömür boyu hapis cezası talep edilen sanık Alp, iddianamede yer alan savunmasında, Dalhan'ın, sobayı sırtına yüklemesi için kendisinden yardım istediğini söyleyerek şöyle dedi:
"Sobayı tek başıma yüklenip onun sırtına yüklemek için maktule doğru götürünce, 'Ağabey nerelisin? Yaşın kaç? Maşallah güçlüsün, kuvvetlisin. Bu evde bekar mı yaşıyorsun?' dedi. Bu sözlerle bana cinsel içerikli mesaj verdiğini hissettim ve sinirlendim; bu konuşmasının hoş olmadığını söyledim. 'İstersen haftada birkaç kez sana gelebilirim' demesi üzerine kendimi kaybettim ve elimdeki soba kapağını üzerine attım. Merdivenden yuvarlandı. Baygın halde banyoya sürükleyip kafasına su tuttum. Kendisine gelince üzerime saldırdı. Kollarından tutmaya çalıştım. Tekrar saldırınca başından tutup defalarca duvara çarparak öldürdüm. Sonra 15 dakika, 'ben ne yaptım' diye düşündüm. Çok pişmanım."
Sanık İmam Alp, gelecek günlerde Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
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