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Husiler, GHK destekçisi 30 kişiyi kaçırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 01:31 | Son Güncelleme

Husiler, GHK destekçisi 30 kişiyi kaçırdı

MARİB (AA) - Yemen İnsan Hakları Bakanlığı, Genel Halk Kongresi Partisi (GHK) destekçilerinden 30'a yakın kişinin Sana'da Husiler tarafından kaçırıldığını duyurdu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın, bakanlığın açıklamasına dayandırdığı haberde, GHK Genel Sekreter Yardımcısı Faika es-Seyyid öncülüğündeki parti destekçilerinden oluşan grubun, eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in Sana'daki evine yürüyüş düzenlemek istediği ifade edildi.

Grubun eve yaklaştığı sırada bir anda çevrelerinin askeri zırhlı araçlar, silahlı kadın ve erkek Husi militanlarla dolduğu belirtilen açıklamada, Husilerin, gruptakilere elektrikli cop ve sopalarla saldırdığı kaydedildi. Husilerin daha sonra aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 30 kişiyi kaçırdığı belirtildi.

Açıklamada, Husilerin devam eden ihlalleri ve saldırılarının kadınları da hedef alması kınanarak, Sana'da bulunan uluslararası yetkililer ile kurumlardan, hapishane, mahzen ve hücrelerde tutulan Yemenlilerin derhal serbest bırakılması için Husilere baskı yapılması istendi.

Yemen emniyet güçleri ya da Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
GHK Husiler kaçırılma Yemen

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