İki kez oy kullandığı iddia edilen kadın serbest bırakıldı!

İKİ KERE OY KULLANDI Brüksel'de yaşayan Şengül Erdoğan isimli Türk vatandaşı, 24 Haziran seçimleri için yurt dışı oylarının kullanılmaya başlamasının ardından Bürüksel'de sandığa giderek oyunu kullandı. Ancak Erdoğan, daha sonra da Türkiye'ye gelerek bir kez daha oy kullandı. Şengül Erdoğan, oy kullanma anlarını da Facebook'tan paylaştı.

"YOLUMUZA DEVAM EDERİZ İNŞALLAH"



Erdoğan ilk önce Brüksel'de oy kullandı. 15 Haziran'da Brüksel'de oy kullanırken çektirdiği fotoğrafı da "Oyumuzuda kullandik vatanimiza milletimize hayirli olur yolumuza DEVAM ederiz inşallah" notuyla paylaştı. Erdoğan, daha sonra yaptığı paylaşımda ise İzmir Adnan Mendere Havalimanı'ndan oy kullanırken çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Erdoğan bu fotoğrafına da "Hayirli olur insallah" notunu düştü.

"BU SEFERLİK ÇİFTER ÇİFTER OLDU"



Erdoğan paylaşımına gelen "Masallah komsum oyları Çifter Çifter kullandin bu herkese nasip olmaz" yorumuna da "Bu seferlik oyle oldu figencim nazip diyeyim" yanıtını verdi. Erdoğan'ın iki kere oy kullanmasına sosyal medyadan da tepkiler geldi.

