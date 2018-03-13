İran'da düşen uçakta ölen Mina Başaran ile ilgili bilinmeyenler

Mina'nın şaşaalı bir hayatı yoktu, objektifler eşliğinde bir kez bile doğum günü kutlamadı, magazin sayfalarında bir kez bile ‘dekolteli’ kıyafet giydiği için haber olmadı.

4 Mart’ta gelinlik modeli beğenmek için annesi Beril Başaran’la gittiği Paris’te Elie Saab ve Chanel defilesini izleyen Mina Başaran, son dakika karar değiştirip gelinliğini dünyaca ünlü modacı Zuhair Murad’dan seçmişti.

Nişanlısı Mina Başaran’la üniversitede tanışan ve 8-9 yıldır evlenmek için bekleyen ikiliden Murat Gezer’in olayı öğrendikten sonra yıkıldığı bildirildi.

14 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda evlenecek olan Murat Gezer ile Mina Başaran, evlenince Bebek’te oturacaktı.

Objektifler eşliğinde bir kez bile doğum günü kutlamadı. Instagram’ı da nişanlandıktan sonra açmıştı.

''Mina, babası Hüseyin Başaran’ın “Prensesim” diye hitap ettiği iş arkadaşı, biricik kızıydı. Gösterişi sevmezdi. Şaşaalı bir hayatı yoktu.

14 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda Murat Gezer ile evlenecekti ama olmadı... Üniversite yıllarında başlayan aşk, İran’ın tenha bir dağında son buldu.

Trabzonlu Başaran Ailesi, Türk örf ve âdetlerine tam anlamıyla uyumlu yaşayan insanlardı, Hüseyin-Beril Başaran çifti, ailece her yaz, tekneleriyle Ege ve Akdeniz koylarını dolaşır kimselere görünmek istemez basından uzak dururlardı.

Mina babasına laf getirmezdi saat gece 24.00’ü geçmeden ‘Mikonos’ gibi bir yerde tekneye dönmüş olurdu.

Son 5 yıldır ramazanda orucunu tutar ama kimseyle paylaşmazdı, ‘’Kime ne?’’ diyerek iftarlarını gizli verirdi. Dini inancı kuvvetliydi.

Dışarıdan bakıldığında onu zengin sosyetik birisi gibi görüyorlardı ama hiç öyle olmadı...

İstese her gün sayfalarda yer alırdı ama o işiyle gündeme gelmek, ailesine laf söyletmemek istiyordu, öyle de yaptı.

26 Ekim’de Yalıkavak marinada verdikleri lansman davetinin ev sahibiydi.

Ailece ev sahipliği yaptıkları davette, “Babam varken ben kameraya konuşmayayım’’ dese de babası Hüseyin Başaran’ın ‘’Benim iş hayatımdaki en güvendiğim isimsin. Benim prensesimsin’’ diyerek HT Kulüp mikrofonlarına anlatmıştı yaptıkları bu projeyi... Daha gençti, iş hayatındaki konumunun farkındaydı yolun başında olduğunu biliyordu ama bu yol çok kısa sürdü. Işıklar içinde uyu Mina artık sen hepimizin ‘Prensesi’sin...''