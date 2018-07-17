HABER

İran'la nükleer anlaşmanın devamı konusundaki görüşmeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 16:50 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, görüşmelerin uzun sürmeyeceğini açıklayan İran'ın aksine nükleer anlaşmanın devamı konusundaki görüşmeler için son tarihin belirlenmediğini söyledi

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, nükleer anlaşmanın devamı konusundaki görüşmeler için son tarih olmadığını belirtti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Büyükelçi Macaire, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden sonra ülkesinin anlaşmanın korunması için çaba gösterdiğini ifade etti.

Nükleer anlaşmanın devam edip etmeyeceğini belirleyecek görüşmeler için belirlenmiş son tarihin sorulması üzerine Macaire, görüşmeler için son tarih vermenin zor olduğunu söyledi.

Teknik konular hakkında sürdürülen müzakerelerin devam edeceğini aktaran Macaire, "Tek bir tarih ortaya koyma niyetinde değiliz. Görüşülen konulardan bazıları kısa zamanda çözüme ulaşabilir fakat bazıları daha uzun sürebilir." dedi.

İran'a ABD yaptırımlarına karşı anlaşmanın tarafı diğer ülkeler tarafından sunulacak öneri paketinin yaptırımların devreye gireceği 4 Kasım'a kadar hazır olup olmayacağına yönelik soruya ise Macaire, sürecin çok uzun sürmeyeceğini düşündüğünü kaydetti.

Macaire, FATF yasası olarak bilinen ve İran lideri Ali Hamaney'in karşı çıktığı kara para aklama ve terörün finansmanı yasası konusunda da adım atması gerektiğini sözlerine ekledi.

ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından anlaşmanın tarafı diğer ülkelerle müzakereler yürüten İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başında olduğu hükümet, görüşmelerin uzun sürmeyeceğini açıklamıştı.

İran, Avrupa ülkelerinin İran'ı ABD'nin yaptırımlarından koruyacak önlem paketini yaptırımların devreye gireceği 4 Kasım'dan önce sunmasını istiyor. Tahran yönetimi, nükleer anlaşmanın muhafaza edilememesi halinde anlaşmadan ayrılarak nükleer programına yeniden döneceğini belirtiyor.

PARTNERBu gösterinin sırrını biliyor musunuz?Bu gösterinin sırrını biliyor musunuz?
Ahır çatısına çıkan inek vinçle indirildiAhır çatısına çıkan inek vinçle indirildi
Anahtarı evde unutunca çocuğunu çatıdan balkona sarkıttıAnahtarı evde unutunca çocuğunu çatıdan balkona sarkıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN

En Çok Okunan Haberler

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Emekliye çifte zam hesapta

Emekliye çifte zam hesapta

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tarihini Google'a soran şaşırıyor!

Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tarihini Google'a soran şaşırıyor!

CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Muharrem İnce'den flaş açıklama

CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Muharrem İnce'den flaş açıklama

Katil kocadan korkunç ifade! 'Gav... mıyım lan ben' deyip dehşet saçtı

Katil kocadan korkunç ifade! 'Gav... mıyım lan ben' deyip dehşet saçtı

AK Parti’nin teklifine ilk itiraz İYİ Parti’den

AK Parti’nin teklifine ilk itiraz İYİ Parti’den

Bedelli askerlik için izin alan işten çıkarılır mı? Bedelli askerlik kovulma sebebi mi?

Bedelli askerlik için izin alan işten çıkarılır mı? Bedelli askerlik kovulma sebebi mi?

Muharrem İnce 'Apoletlerini sökeceğim' demişti! Erdoğan eşini terfi ettirdi

Muharrem İnce 'Apoletlerini sökeceğim' demişti! Erdoğan eşini terfi ettirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.