İran'la nükleer anlaşmanın devamı konusundaki görüşmeler

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, nükleer anlaşmanın devamı konusundaki görüşmeler için son tarih olmadığını belirtti.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Büyükelçi Macaire, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden sonra ülkesinin anlaşmanın korunması için çaba gösterdiğini ifade etti.
Nükleer anlaşmanın devam edip etmeyeceğini belirleyecek görüşmeler için belirlenmiş son tarihin sorulması üzerine Macaire, görüşmeler için son tarih vermenin zor olduğunu söyledi.
Teknik konular hakkında sürdürülen müzakerelerin devam edeceğini aktaran Macaire, "Tek bir tarih ortaya koyma niyetinde değiliz. Görüşülen konulardan bazıları kısa zamanda çözüme ulaşabilir fakat bazıları daha uzun sürebilir." dedi.
İran'a ABD yaptırımlarına karşı anlaşmanın tarafı diğer ülkeler tarafından sunulacak öneri paketinin yaptırımların devreye gireceği 4 Kasım'a kadar hazır olup olmayacağına yönelik soruya ise Macaire, sürecin çok uzun sürmeyeceğini düşündüğünü kaydetti.
Macaire, FATF yasası olarak bilinen ve İran lideri Ali Hamaney'in karşı çıktığı kara para aklama ve terörün finansmanı yasası konusunda da adım atması gerektiğini sözlerine ekledi.
ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından anlaşmanın tarafı diğer ülkelerle müzakereler yürüten İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başında olduğu hükümet, görüşmelerin uzun sürmeyeceğini açıklamıştı.
İran, Avrupa ülkelerinin İran'ı ABD'nin yaptırımlarından koruyacak önlem paketini yaptırımların devreye gireceği 4 Kasım'dan önce sunmasını istiyor. Tahran yönetimi, nükleer anlaşmanın muhafaza edilememesi halinde anlaşmadan ayrılarak nükleer programına yeniden döneceğini belirtiyor.
Kemal Kılıçdaroğlu dediğini yaptı o karikatürü Twitter hesabından paylaştı
Olay yaratacak ifade! 'Muharrem İnce sarhoştu' iddiasını o mu ortaya attı?
CHP ve MHP'den bedelli askerlik için ilk açıklama
Fareler İrlanda'yı işgal etti! Durdurulamıyor!
Bir zamanlar göçmen olarak geldiği ülkede şimdi paraya para demiyor
Tatil cennetinde tsunami şoku!
CHP'de son dakika gelişmesi! Muhalifler imza sayısını açıkladı
Yozgat'ta 8 milyon yıllık fosil!
Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü
Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
En çok arıza yapan akıllı telefonlar belli oldu! Liste oldukça şaşırtıcı…
Okuyucu Yorumları 0 yorum