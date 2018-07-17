İran'la nükleer anlaşmanın devamı konusundaki görüşmeler

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, nükleer anlaşmanın devamı konusundaki görüşmeler için son tarih olmadığını belirtti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Büyükelçi Macaire, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden sonra ülkesinin anlaşmanın korunması için çaba gösterdiğini ifade etti.

Nükleer anlaşmanın devam edip etmeyeceğini belirleyecek görüşmeler için belirlenmiş son tarihin sorulması üzerine Macaire, görüşmeler için son tarih vermenin zor olduğunu söyledi.

Teknik konular hakkında sürdürülen müzakerelerin devam edeceğini aktaran Macaire, "Tek bir tarih ortaya koyma niyetinde değiliz. Görüşülen konulardan bazıları kısa zamanda çözüme ulaşabilir fakat bazıları daha uzun sürebilir." dedi.

İran'a ABD yaptırımlarına karşı anlaşmanın tarafı diğer ülkeler tarafından sunulacak öneri paketinin yaptırımların devreye gireceği 4 Kasım'a kadar hazır olup olmayacağına yönelik soruya ise Macaire, sürecin çok uzun sürmeyeceğini düşündüğünü kaydetti.

Macaire, FATF yasası olarak bilinen ve İran lideri Ali Hamaney'in karşı çıktığı kara para aklama ve terörün finansmanı yasası konusunda da adım atması gerektiğini sözlerine ekledi.