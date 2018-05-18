HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs mesajı olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 17:14 | Son Güncelleme

Yaklaşık 3 yıllık TBMM Başkanlığı döneminde farklı tartışmaların odağı olan ve bu yıl da aday olmayarak siyasi kariyerini noktalayan Meclis Başkanı İsmail Kahraman, 19 Mayıs mesajında Samsun'a çıkan Atatürk’ün adını anmadı. Bunun yerine metinde "Samsun'a çıkan heyet" demeyi seçen Kahraman'a sosyal medyadan tepki yağdı.

İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs mesajı olay oldu

İşte İsmail Kahraman'ın mesajı;

YOLA ÇIKAN HEYET!:

“Aziz milletimiz, hürriyet ve istikbalimize göz diken düşmanlara karşı, 99 yıl önce büyük bir mücadele başlatmıştır. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'dan başlatılan mücadele, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu ile neticelenmiştir. Samsun'dan yola çıkan heyet, Amasya, Erzurum ve Sivas güzergâhını takip ederek Ankara'ya ulaşmış ve zafere tam inanmış bir milletin her türlü yokluğa göğüs gererek neleri başarabileceği bütün dünyaya gösterilmiştir. Böylece necip milletimize biçilmek istenen esaret kefeni yırtılıp atılmıştır.

Düşmanın İzmir'de denize dökülmesiyle hedefine ulaşan istiklâl ve istikbal mücadelesinin bugünkü varisleri gençlerimizdir. Maneviyatımızdan aldığımız güç ve inançla, hürriyetimizi ve bağımsızlığımızı muhafaza etme kararlılığımız hep sürecektir. Kendi ruh köklerine bağlı bir şekilde vatan, bayrak sevgisi ile yetişen gençlerimiz, ecdadından devraldıkları mirası, aklın ve bilginin rehberliğinde büyük bir gurur ve fedakârlık duygusuyla yarınlara taşıyacaklardır. Bu inanç ve düşünceyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Vatanımızı düşman işgalinden kurtarmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

ATATÜRK’SÜZ KONUŞMA

TBMM Başkanı Kahraman Meclis Başkanı seçilmesinden sonra yaptığı konuşmasında da Atatürk dememişti. Bu konuşma tepkiyle karşılanmıştı. İsmail Kahraman 23 Nisan’da 1. Meclis’teki anma töreninde Atatürk demedi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili mesaj yayınladı, kutlama mesajında Atatürk ismi yine geçmedi.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler;

kahraman1

kahraman2


PARTNERHerkesin 'öldü' dediği kız, 4 yıl sonra gözlerini açtıHerkesin 'öldü' dediği kız, 4 yıl sonra gözlerini açtı
AK Parti milletvekili aday adayı ismini bilinen haliyle değiştirdiAK Parti milletvekili aday adayı ismini bilinen haliyle değiştirdi
Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış açıklaması!Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kahraman Atatürk 19 mayıs mesaj

En Çok Okunan Haberler

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

Selahattin Demirtaş tahliye edilmezse HDP'liler bunu yapacak

Selahattin Demirtaş tahliye edilmezse HDP'liler bunu yapacak

İlginizi Çekebilir

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt!

Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt!

Babasını öldürmüştü! Cinayet anını anlattı

Babasını öldürmüştü! Cinayet anını anlattı

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

Okuyucu Yorumları 149 yorum
atatürk out recep tayyip erdoğan in.en müslüman dunya lideri türk milletinin gurur kaynağı recep tayyip erdoğan varken diğer türk büyükleri önemini yitiriyor tabii.
@enteresan_adam SEN DE BU NANKÖRLÜKLE İNSANLIĞINI YİTİRMİŞSİN PEK TABİİ...KÖPEK BİLE BİR LOKMA VEREN İNSANA NANKÖRLÜK YAPMAZ. ÜZERİNDE EZANLARIN SUSMADIĞI İBADETİNİ RAHATÇA YAPTIĞIN TOPRAKLARI BIRAKTIĞI İÇİN Mİ BU NEFRET? YAZIKLAR OLSUN SENİN GİBİLERE.
@enteresan_adam YUNAN TOHUMU MUSUN SEN...
@enteresan_adam denen gavat,müslüman aleminin umudu olsa bu adam itrail ile yapılan anlaşmaları iptal eder katara asker göndereceğine filistine gönderir ama senin gibi çomarlar bunu anlasaydı zaten böyle iktidar olmazdı, seçim çalışması bunlar uyan artık
GÜLDÜM İFTAR ÖNCESİ SAĞOL
Yeter yaaaaaa bu adam hala nasıl bu makamda
standart akp li ne olacak
yuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhhhh
meclis tarihine ismi çiviyle çakilacak tuhaf bir sahsiyet.
niye her insanin konusma tarzindan bi kotuluk cikariyosunuz anlamiyorumki konusmasina bakinca kotu bise soylememis bence lafi carpitmanin hic zamani deil heleki bu donemde boyle seylere asla mahal vermemeliyiz Turkiye zaten secim surecinde boyle seyler ulkemize zarar vermemeli buna izin vermemeliyiz
Böyle adamlara bu görevi veren millet utansın.
bunun damadı mı oglu fetöden dolayı yurt dışına kaçmamışmıydı akpnin fetö ile mücadelesi baya düşündürücü alırsınız oyu siz oyum millet ittifakına
Bu herif tam bir Atatürk düşmanı bakınız meclis başkanlığı döneminde yaptığı bütün konuşmalar tami bir ofsayt. Sanırsınız herif israilli ,ermeni,yunan.. Kimse kusura bakmasın böyle bir adam meclis başkanlığı yapacak partiyi temsil edecek bende gidip o partiye oy vereceğim öyle mi? Bir ayağın mezara girmiş hala zırvalıyorsun akıl fikir versin.
yazik cok yazık bi de bunu yillarca oturduğu yerden besledik
Adamın yüzünde nur yok nr bekleyebilirsin.Açık açık nankörlük ediyor işte.
Çünkü sen “Keşke Yunan kazansaydı” dersin! Ama O’ herşeye rağmen sen günün birinde TBMM Başkanı ol diye Türkiye Cumhuriyetini kurar...
atatürk böylelerine elinden geleni yapıyordu işte
25 HAZİRANDA BU MİLLET SİZİ TARİHE GOMECEK Bİ DAHA SİZİN ADİNİZ HİC DUYULMUCAK. AMA ATATURK HEP VAR OLACAK. FİKİRLER ÖLMEZ...
Senin zamanın kısaldı 24 Haziranda o koltukta olmayacaksın,Atatürk'ün adını anmayan adamdan ne hayır gelir.
Mustafa kemal Atatürk'ün ismi hep yaşayacak, bu zat'ın ismi ise aldığı son maaşı (şahsen helal etmiyorum) yiyemediği zaman zaten unutulmuş olacak.
Ne sizin Atatürkle alıp veremediğiniz be yazık
BENİ ASLA TEMSİL ETMEYEN EY MECLİS BAŞKANI; GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ KURMAMIŞ OLSAYDI ŞU AN O MAKAMI RÜYANDA BİLE GÖREMEZDİN...! HEPİNİZE YAZIKLAR OLSUN..(((( AYRICA BİR AYAĞIN ÇUKURDA MECLİS BAŞKANLIĞI SENDEN GEÇELİ ÇOK OLDU GİT EVİNDE TORUN SEV..
Biz de sizi yok sayıyoruz ve Allah'tan sizin için bir tufan bekliyoruz.
senin yerin egenin serin suları.
ATATÜRKÜN ÜNLÜ BİR SÖZÜ VARDIR BU MİLLETİN KAHRAMANI KADAR HAİNİDE GAFİLİDE ÇOKTUR AFYON 1922
Onun ağzına yakışmazki zaten.Aldığı maaşlar zehir zıkkım olsun.
tarihine kin ve nefret duyan birinin meclis başkanlığında israr edilmesi,onu oraya getirenlerinde düşüncelerni ortaya koyar,bende cumhuriyetçiyim demekle cumhuriyetçi olunmuyor icraata bakmak lazım.
Allah Razı olsun kendisinden Atatürk memlekette iyi işler başarmıştır. Fakat inkilapları ve geride bıraktığı parti bir bomba olarak kaldı.
@mer_errk_1976.... NE YAPMIŞ Kİ ... BOMBA OLSUN ....
3 yıl sonra bu adam unutulacak takmayın kafanıza bu ve bunun gibilerin nesli tükenmez ama yine de ATATÜRK ün ismini bu coğrafyadan silemezler
yazıklar olsun
Kalitesizlik...
yandın topa tutucaklar şimdi:)
o koltuktan hemen kalk yeter
bunda suç yok bunu meclise alıp başkan yapan zihniyet sorgulanmalı Adamın derdi ne anlamak zor ATATÜRK TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ kurdu diye günah mı işledi yazık çok yazık
SAMSUNDAN ANKARAYA GİTMEYLE MEMLEKET KURTULUYORSA SİZ HERGÜN DÜNYAYI DOLAŞIYORSUNUZ .NEREYİ KURTARDINIZ .?
YAZIK..... YAZIK.....YAZIK.. ... MUSTAFA KEMAL VE ARKADAŞLARI
Fetöcü bu
serde nankörlük olunca normaldir. bunun gibi örümcek beyinli yobazlar Atatürk'ün kurduğu devlete sırtını dayamış aksırana tıksırana kadar yiyor devleti. haram zehir zıkkım olsun da kan kusa kusa çıksın boğazınızdan emi.
Gazi M. Kemal Atatürk bu mücadeleyi yapıp Türkiye Cumhuriyeti kurulmasaydı, bu ve buna benzeyen insanlar ne o makamda olur, nede hayatını şatafat içinde sürdürebilirdi. böyle düşünenleri Yüce rabbime havale adiyorum.
Mahlukat. Atamın kesip attığı tırnak olabilirmisin sen acaba .
6 filoya karşı namaza duran bu şahıslardan başka birşey beklemek yanlış olur zaten amaaa son zamanlarını rahat geçirmemeli bence....
üyeliği bitiyormuş bizde anneni anmayız artık
inanılmaz bir şey çok ayıp çok
inşallah o haketmediğin koltuktaki son günlerindir
Diğer Haberler
Öz Taşıma İş Başkanı Toruntay’dan 19 Mayıs mesajı

Öz Taşıma İş Başkanı Toruntay’dan 19 Mayıs mesajı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 19 Mayıs mesajı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'daki Kudüs Mitingi'nde İslam Dünyası'na seslendi: Sınıfta kaldık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'daki Kudüs Mitingi'nde İslam Dünyası'na seslendi: Sınıfta kaldık!

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

ABD'nin Teksas eyaletinde Trump'ın golf kulübü ile bir okula silahlı saldırı düzenlendi

ABD'nin Teksas eyaletinde Trump'ın golf kulübü ile bir okula silahlı saldırı düzenlendi

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış açıklaması!

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.