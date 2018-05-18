İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs mesajı olay oldu

İşte İsmail Kahraman'ın mesajı;
YOLA ÇIKAN HEYET!:
“Aziz milletimiz, hürriyet ve istikbalimize göz diken düşmanlara karşı, 99 yıl önce büyük bir mücadele başlatmıştır. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'dan başlatılan mücadele, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu ile neticelenmiştir. Samsun'dan yola çıkan heyet, Amasya, Erzurum ve Sivas güzergâhını takip ederek Ankara'ya ulaşmış ve zafere tam inanmış bir milletin her türlü yokluğa göğüs gererek neleri başarabileceği bütün dünyaya gösterilmiştir. Böylece necip milletimize biçilmek istenen esaret kefeni yırtılıp atılmıştır.
Düşmanın İzmir'de denize dökülmesiyle hedefine ulaşan istiklâl ve istikbal mücadelesinin bugünkü varisleri gençlerimizdir. Maneviyatımızdan aldığımız güç ve inançla, hürriyetimizi ve bağımsızlığımızı muhafaza etme kararlılığımız hep sürecektir. Kendi ruh köklerine bağlı bir şekilde vatan, bayrak sevgisi ile yetişen gençlerimiz, ecdadından devraldıkları mirası, aklın ve bilginin rehberliğinde büyük bir gurur ve fedakârlık duygusuyla yarınlara taşıyacaklardır. Bu inanç ve düşünceyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Vatanımızı düşman işgalinden kurtarmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”
ATATÜRK’SÜZ KONUŞMA
TBMM Başkanı Kahraman Meclis Başkanı seçilmesinden sonra yaptığı konuşmasında da Atatürk dememişti. Bu konuşma tepkiyle karşılanmıştı. İsmail Kahraman 23 Nisan’da 1. Meclis’teki anma töreninde Atatürk demedi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili mesaj yayınladı, kutlama mesajında Atatürk ismi yine geçmedi.
İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler;
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