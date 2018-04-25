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İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 14:31 | Son Güncelleme

Gazeteci İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan'ın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili iddiaları nedeniyle “Kamu görevlisine alenen hakaret" ve “Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama" iddiasıyla haklarında açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, Küçükkaya ve Okan'ı her iki suçtan toplam 16 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, hapis cezalarını erteledi.

İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!

Ayrıntılar geliyor...

OLAYIN GEÇMİŞİ

FOX TV'de Çalar Saat programını yapan İsmail Küçükkaya,"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşinde Bylock çıktı. Bakan hemen boşanma davası açtı" iddiasının ardından özür dilemişti. Küçükkaya, dilediği özrün sadece "boşanma" kısmı için olduğunu söylemişti. Küçükkaya'nın iddiasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya sosyal medya hesabından "Bazı basın organlarında eşim ve şahsım hakkında yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır. İftiralara karşı gerekli hukuki işlemi başlatıyorum" diye tepki göstermişti.

"BU ÇOK AÇIK BİR İTİBAR SUİKASTIDIR"

Olay sonrası Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası "Bu çok açık bir itibar suikastıdır ve bu çok açık bir ahlaksızdır. (...) Bu FETÖ terör örgütünün ağzıdır. Televizyon kanalı ve bu kanalda sunuculuk yapanlar bilerek veya bilmeyerek bu terör örgütünün propagandasına kendilerini alet etmektedirler" demişti.

KÜÇÜKKAYA: İŞİN ARKASINDAYIM, TAKİBİNDEYİM

Açıklamalar sonrası "Bir Bylock listesi gördüm. Orada çok önemli işadamları, bazı siyasilerin isimleri ve bir bakanın da eşinden bahsediliyordu. İşin arkasındayım, takibindeyim. Özel hayatlara girmek istemem, bir kadını asla rencide etmek istemem. Orada susmayı tercih ederim" diye konuşan İsmail Küçükkaya, "Olayın bir kısmında değil, öbür kısmında 'boşanma kararı aldı' demiştim canlı yayında. O kısma hiç girmemeliydim. Canlı yayında 3 saat konuşunca böyle şeyler oluyor. Haberin peşindeyimdir her zaman ama hiçbir zaman bir kadını üzmek istemem. Dolayısıyla üzdüysem, olayın özel hayata ilişkin kısmı nedeniyle bakandan, Fatma Betül Sayan Kaya'dan özür diliyorum, olayın bu kısmıyla ilgili. Ama haberimin özü konusunda takipte olduğumu da söylemek isterim" ifadesini kullanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hepsine hapis cezası verin iktidardakilere yandaşlara yandaş söylemleri yapanlara ceza vermeyin fetocü işbirşikçileri vatan düşmanları az kaldı tahtınızdan bir düşün hepiniz yargılanacaksınız
Vah Türkiye'm vah. saray güdümlü işler bu işler. Doğruyu söyleyeni atın içeriye bakalım nereye kadar.
çok şaşırdım
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