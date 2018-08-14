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İstanbul'da dev 'bonus' operasyonu! 45 milyonluk vurgun

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 09:42 | Son Güncelleme

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Türkiye’nin en büyük bankalarının internet sitelerini kopyalayarak ve sahte çağrı merkezi kurarak milyonlarca liralık vurgun yapan bir şebekeyi çökertti. Şebekenin 6 bin kişinin hesabı üzerinden 45 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. 38 kişi tutuklandı. Şebekenin vurgun yöntemleri detaylarıyla ortaya çıkarıldı.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırmalar neticesinde vatandaşların banka hesaplarına girerek başka hesaplara transferler yapan bir şebekenin izine ulaştı. Şebekenin İstanbul, İzmir, Kırklareli ve Gaziantep’te faaliyet yürüttüğü belirlendi. Şebekeyi takibe alan İl Jandarma ekiplerinin tespitlerine göre şebeke; aralarında Türkiye’nin en büyük bankalarının da bulunduğu 11 ayrı bankanın internet sitelerinin sahtesini yaparak, Facebook, instagram gibi sosyal medya mecralarına verdiği reklamlar üzerinden vatandaşları kendi yaptıkları sahte internet sitelerine yönlendiriyordu.

'BONUS' TUZAĞI

Ayrıca müşterilerin telefonlarına ‘Bonus kazandınız’ şeklinde mesajlar atarak yine kendi sahte internet sitelerine müşterilerin bilgilerini girmelerini sağlıyorlardı. Daha sonra kurdukları çağrı merkezi üzerinden müşterilerle telefonla ‘0850’ ile başlayan numaralarla temasa geçen ‘müşteri temsilcisi’ kimliğindeki şebeke üyeleri müşterilerin bütün bilgilerini elde ediyor bu bilgilerle de vatandaşların hesapları boşaltılıyordu.

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İlgili bankalar ve Bankalar Arası Kart Merkezi ile irtibata geçen jandarma ekipleri ortak bir çalışma grubu oluşturarak takibe devam etti. Takip sürecinde şebekenin yapısı ve işleyişi de çözümlendi. Buna göre şebekenin hackerları bir yöneticiye, sahada kart toplayanlar başka bir yöneticiye, ATM’den paraları çekenler ise bir başka yöneticiye bağlıydı. Bütün bu grup yöneticileri ise en tepedeki örgüt liderine bağlı olarak çalışıyordu.

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38 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon yapan Jandarma ekipleri 39 şebeke üyesini gözaltına aldı. Suçta kullanıldığı değerlendirilen birçok kredi kartı, Pos cihazı, bilgisayarlara el konuldu. Şebekenin 6 bine yakın kişiyi mağdur ettiği ve yaklaşık 45 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Adliyeye sevkedilen zanlılardan 38’i tutuklandı.

Kaynak: Milliyet

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Jandarma banka Bonus

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