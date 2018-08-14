İstanbul'da dev 'bonus' operasyonu! 45 milyonluk vurgun

İl Jandarma komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırmalar neticesinde vatandaşların banka hesaplarına girerek başka hesaplara transferler yapan bir şebekenin izine ulaştı. Şebekenin İstanbul, İzmir, Kırklareli ve Gaziantep’te faaliyet yürüttüğü belirlendi. Şebekeyi takibe alan İl Jandarma ekiplerinin tespitlerine göre şebeke; aralarında Türkiye’nin en büyük bankalarının da bulunduğu 11 ayrı bankanın internet sitelerinin sahtesini yaparak, Facebook, instagram gibi sosyal medya mecralarına verdiği reklamlar üzerinden vatandaşları kendi yaptıkları sahte internet sitelerine yönlendiriyordu.

'BONUS' TUZAĞI



Ayrıca müşterilerin telefonlarına ‘Bonus kazandınız’ şeklinde mesajlar atarak yine kendi sahte internet sitelerine müşterilerin bilgilerini girmelerini sağlıyorlardı. Daha sonra kurdukları çağrı merkezi üzerinden müşterilerle telefonla ‘0850’ ile başlayan numaralarla temasa geçen ‘müşteri temsilcisi’ kimliğindeki şebeke üyeleri müşterilerin bütün bilgilerini elde ediyor bu bilgilerle de vatandaşların hesapları boşaltılıyordu.