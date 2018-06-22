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İstanbul'da toplu taşımada taciz dehşeti: Boğazını kesmek istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 10:28 | Son Güncelleme

İstanbul Ataşehir'de bindikleri otobüste kadın yolcuyu taciz eden 2 şahıs, kendilerine tepki gösteren diğer yolculara bıçak ve tornavidayla saldırdı. Çıkan arbedede zanlılara tepki gösteren bir yolcu yaralanırken, tacizci şahıslar kayıplara karıştı.

Olay, Ataşehir Uydukent otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, Alemdar-Kadıköy seferi yapan otobüsün içerisinde bulunan 2 şahıs, bir kadın yolcuyu taciz etti. Kadının tepkisi üzerine diğer yolcular da 2 zanlıya müdahale ederek, otobüsten aşağı indirmek istedi. Bu sırada çıkan arbedede 2 şüpheli yanlarında taşıdıkları bıçak ve tornavidayla bir yolcuyu yaraladı. Olayın ardından 2 şahıs kayıplara karışırken, taciz edilen kadının ise yaşadığı korku ve panik nedeniyle olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Olay yerine gelen çok sayıda polis inceleme yaparken, yaralanan yolcu ise hastaneye kaldırıldı.

'SÜRTÜNDÜ TACİZDE BULUNDU'

Olayın görgü tanığı Meral Şengül yaşanan dehşeti anlatarak, "Önde bir tane bayan vardı. Çocuğun bir tanesi sürtündü, tacizde bulundu. Daha sonrasında başka bayanlar da müdahale etti. 'Ne yapıyorsunuz beyefendi, biraz ileride durur musunuz' diye. 2 arkadaşlardı. Birinde bıçak vardı, birinde tornavida. Arabanın dışına çıkartıldı ama bu sefer bu taraftan girdi. Kızı almak istedi, otobüstekiler vermek istemedi. Sonra çocuklardan biri üstüne atlayıp itince aldılar oradan 2 kişi birden boğazını kesmeye çalıştılar. Olayla ilgisi olmayan bir vatandaş bayanı vermek istemedi" dedi.

BIÇAK VE TORNOVİDAYLA SALDIRDILAR

Gökhan Kaya isimli yolcu ise olayı anlatarak, "Bize doğru saldırdı, arkadaşı vurdu. Vurulan çocuk tacize tepki gösterdi. Otobüs durdu. Bir anda birbirlerine girdi. Bıçağı ve tornavidayı çıkarıp önüne gelene salladılar. Yere düşürüp elinden almasak herkesi vuracaklardı" diye konuştu. (İHA)

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