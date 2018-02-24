İstanbul-hava-durumuyla-ilgili-son-gelişme!-Meteoroloji-tahmin-değiştirdi

Hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji'nin hafta sonu İstanbul hava durumuna ilişkin verdiği kar ve karla karışık yağmur tahmini heyecan yaratmıştı. Ancak son tahminlere göre İstanbul'da hafta sonu yağış etkili olacak. Meteoroloji'nin son verilerine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıkları azalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerini ve son dakika haberleri mynet.com'dan takip edebilirsiniz.
İSTANBUL HAVA DURUMU
CNN Türk Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, Avrupa'yı etkisi altına alan Sibirya soğuklarının hafta sonu Türkiye'de de hissedileceğini belirterek, "Trakya ve Bolu çevrelerinde kar yağışı görebiliriz. İstanbul'a kar yağmayacak ama fırtına ve sağanak yağış olacak. Hissedilen sıcaklık sıfırın altında olacak. Kar varmış gibi giyinmek gerekiyor" dedi. Sürmeli, "Haziran sonu temmuz başı yani yaz başının aşırı sıcak geçme ihtimali var" diye konuştu.
HAFTA SONU HAVALAR NASIL OLACAK? - TÜRKİYE GENELİ
Yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Antalya, Burdur, Kırşehir, Aksaray, Sinop, Çorum, Amasya, Van, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; bugün öğle saatlerinde İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise Genellikle güney, Marmara'da ve Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
**
Bugün öğle saatlerinde İzmir ve Aydın çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, trafikte aksamalar, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde Bilecik çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinin, bugün öğle saatlerinde Kıyı Ege ile Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün öğle saatlerinde İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
AYDIN 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve bugün öğle saatlerinde sağanak yağışlı. Yağışların; bugün öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlı.
MANİSA 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugünöğle saatlerinde sağanak yağışlı.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu kesimleri, bugün öğle saatlerinde Antalya ve Burdur çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam doğu kesimleri, bugün öğle saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeybatısı ile Kırşehir ve Aksaray çevrelerinin, bugün öğle saatlerinde kuzeybatısının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİSEHİR 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ -1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kastamonu kıyı kesimi ile Sinop çevreleri, bugün öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde yağmurlu
DÜZCE 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ZONGULDAK 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimi ile Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 5°C, 14°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu
SAMSUN 8°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TOKAT 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin aralıklı, bu akşam saatlerinde ise Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların; Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM -5°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KARS -8°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı, bu akşam saatlerinde Şanlıurfa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
GAZİANTEP 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN 5°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı
SİİRT 4°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı
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