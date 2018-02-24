İstanbul-hava-durumuyla-ilgili-son-gelişme!-Meteoroloji-tahmin-değiştirdi

Hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji'nin hafta sonu İstanbul hava durumuna ilişkin verdiği kar ve karla karışık yağmur tahmini heyecan yaratmıştı. Ancak son tahminlere göre İstanbul'da hafta sonu yağış etkili olacak. Meteoroloji'nin son verilerine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıkları azalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerini ve son dakika haberleri mynet.com'dan takip edebilirsiniz.

İSTANBUL HAVA DURUMU



CNN Türk Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, Avrupa'yı etkisi altına alan Sibirya soğuklarının hafta sonu Türkiye'de de hissedileceğini belirterek, "Trakya ve Bolu çevrelerinde kar yağışı görebiliriz. İstanbul'a kar yağmayacak ama fırtına ve sağanak yağış olacak. Hissedilen sıcaklık sıfırın altında olacak. Kar varmış gibi giyinmek gerekiyor" dedi. Sürmeli, "Haziran sonu temmuz başı yani yaz başının aşırı sıcak geçme ihtimali var" diye konuştu.

HAFTA SONU HAVALAR NASIL OLACAK? - TÜRKİYE GENELİ



Yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Antalya, Burdur, Kırşehir, Aksaray, Sinop, Çorum, Amasya, Van, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; bugün öğle saatlerinde İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.