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İstanbul hava durumuyla ilgili son gelişme! Meteoroloji tahmin değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 07:55 | Son Güncelleme

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere yurt genelinde hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü Sibirya soğukları kendisini hissettirecek. Ankara ve İzmir'de bugün sağanak yağış olacak. Meteoroloji, İstanbul hava durumu ve diğer illerin hava durumu raporlarıyla ilgili son bilgiler haberimizde.

Hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji'nin hafta sonu İstanbul hava durumuna ilişkin verdiği kar ve karla karışık yağmur tahmini heyecan yaratmıştı. Ancak son tahminlere göre İstanbul'da hafta sonu yağış etkili olacak. Meteoroloji'nin son verilerine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıkları azalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerini ve son dakika haberleri mynet.com'dan takip edebilirsiniz.

İSTANBUL HAVA DURUMU

CNN Türk Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, Avrupa'yı etkisi altına alan Sibirya soğuklarının hafta sonu Türkiye'de de hissedileceğini belirterek, "Trakya ve Bolu çevrelerinde kar yağışı görebiliriz. İstanbul'a kar yağmayacak ama fırtına ve sağanak yağış olacak. Hissedilen sıcaklık sıfırın altında olacak. Kar varmış gibi giyinmek gerekiyor" dedi. Sürmeli, "Haziran sonu temmuz başı yani yaz başının aşırı sıcak geçme ihtimali var" diye konuştu.

İstanbul-hava-durumuyla-ilgili-son-gelişme!-Meteoroloji-tahmin-değiştirdi

HAFTA SONU HAVALAR NASIL OLACAK? - TÜRKİYE GENELİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Antalya, Burdur, Kırşehir, Aksaray, Sinop, Çorum, Amasya, Van, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; bugün öğle saatlerinde İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise Genellikle güney, Marmara'da ve Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

**
Bugün öğle saatlerinde İzmir ve Aydın çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, trafikte aksamalar, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde Bilecik çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinin, bugün öğle saatlerinde Kıyı Ege ile Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün öğle saatlerinde İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve bugün öğle saatlerinde sağanak yağışlı. Yağışların; bugün öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlı.

MANİSA 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugünöğle saatlerinde sağanak yağışlı.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu kesimleri, bugün öğle saatlerinde Antalya ve Burdur çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam doğu kesimleri, bugün öğle saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeybatısı ile Kırşehir ve Aksaray çevrelerinin, bugün öğle saatlerinde kuzeybatısının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİSEHİR 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ -1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kastamonu kıyı kesimi ile Sinop çevreleri, bugün öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde yağmurlu

DÜZCE 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimi ile Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 5°C, 14°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu

SAMSUN 8°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TOKAT 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin aralıklı, bu akşam saatlerinde ise Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların; Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM -5°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KARS -8°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı, bu akşam saatlerinde Şanlıurfa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN 5°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

SİİRT 4°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

[DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU RAPORUNA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ]http://www.mynet.com/havadurumu/)

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
buraya da kendi elemanlarını soktular herhalde 2 yıldır fos :)
Başbakanlığın yerinde olsam bu Meteorolojinin Kadrosunu sil baştan yenilerim bu yeni yetmeler bu işi beceremiyorlar eski kulağı kesikler 10 numaraydı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde kaç kişi çalışıyor?Bildiğim kadarıyla meteoroloji bölümü olan tek üniversite İTÜ idi.Son yıllarda tahminde çok hata oluyor,nedeni nedir?Açıklama bekliyoruz.Hiç açıklama yapmasalar daha iyi,biz telefonlarımızdan bakı yoruz.Bu genel müdürlük,askerî aćıdan da önemli,umarım yanılmanın açıklaması vardır.
inanmayın yarında hava açık güneşli hava sıcaklığı yükseliyor bahar havası denir :D
Yaz başı temmuz ayı mı oluyor ?
ben size demedimmi kar yağmayacak
Yav bi kerede tutturun şunu. bu ekmeksizleri hapse atmak lazım
ne gelirse allahtandır hayırlısı baba
bu meteoroloji mi nedir kapatın gitsin,kafa karıştırmaktan başka bir halta yaradığı yok!
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