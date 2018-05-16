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İstanbul Şile’de yüksek irtifa hava savunma sistemi test edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 21:30 | Son Güncelleme

İstanbul Şile’de icra edilen HAWK-XXI orta menzil, yüksek irtifa hava savunma sistemi testleri hedeflendigi şekliyle başarıyla tamamlandı.

İstanbul Şile’de yüksek irtifa hava savunma sistemi test edildi

İstanbul Şile’de icra edilen HAWK-XXI orta menzil, yüksek irtifa hava savunma sistemi testleri hedeflendigi şekliyle başarıyla tamamlandı.

TÜRK HAWK XXI ORTA MENZİLLİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

1960 yılında ABD'li Raytheon firması tarafından üretimine başlanan HAWK hava savunma sistemleri 2001 yılında imzalanan Güney Kanat Yardımı kapsamında ABD'nin envanterinden çıkarma kararı aldığı sistemi 270 Milyon dolar bedelle 8 adet Atış ünitesi, 24 adet Füze bataryası, 175 adet MIM-23B Hawk füzesi, 8 adet MPQ-64 Sentinel 3D hava savunma radarı ile birlikte 2005 yılında Türk Hava Kuvvetlerine modernize edilerek TURK HAWK XXI adını alarak teslim edildi.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Uzunluğu: 5,07 m

Genişliği: 0,87 m

Kanat Uzunluğu: 1,19 m

Motor: katı sıvı yakıtı

Tapa: proximity tapası HE

Hızı: 3 Mach

Azami Menzil: 40 km

Azami İrtifa:18 km

Fırlatma Ağırlığı: 584 kg

Hizmet Tavanı: 35000 feet / 10,66 km

Harp başlığı: 54 kg

Tahrip çapı: 17 m

(star.com.tr)

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istanbul Şile füze füze sistemi

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ortaçağda kullanılan silah
ben taş atsam okarar mesafeye gider neyin reklemını yapıyorsunuz
zayıf ama alınma amacı teknolojisini geliştirmek olduğuna eminim burdan yola çıkarak kendi hava savunma sistemimizi yapacağız yapmamız lazım!!!
ayıp be kim almış bu sistemi. eski Türkiye nin durumu
İyi
adamların 2001 den beri 17 yıldır kullanmadığı füze sistemini kullanıyoruz bildiğin çöp. ama sorsan kendi füzelerimiz tanklarımız radarlarımız var yersen. yiyo muyuz çokta güzel yiyoruz...
İyi güzelde bizim sahip olduğumuz silah ve füzeleri bu şekilde haber yaparak düşman birliklere bilgi vermiş oluyorsunuz haliyle onlarda bu füzelere yem olmamak için farklı bir yol izleyecekler, Bir devlet sahip olduğu silahları saklamalı yada yalan haberle süslemeli amerika hiç silah sistemini açıklıyormu hayır amerika şu anda istese dünyayı yok eder o kadar güçlü silaha sahipler sadece nuclear silahlara karşı savunması yok o yüzden İrandan çok çekinir nuclear babası iranlılarda çünkü deniz altı sistemi olsun rezerve olsun dünya da 1. sıradalar o yüzden savaşa karşıyız ama gerçekler acıdır.
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