İstanbul Şile’de yüksek irtifa hava savunma sistemi test edildi

İstanbul Şile’de icra edilen HAWK-XXI orta menzil, yüksek irtifa hava savunma sistemi testleri hedeflendigi şekliyle başarıyla tamamlandı.

TÜRK HAWK XXI ORTA MENZİLLİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ



1960 yılında ABD'li Raytheon firması tarafından üretimine başlanan HAWK hava savunma sistemleri 2001 yılında imzalanan Güney Kanat Yardımı kapsamında ABD'nin envanterinden çıkarma kararı aldığı sistemi 270 Milyon dolar bedelle 8 adet Atış ünitesi, 24 adet Füze bataryası, 175 adet MIM-23B Hawk füzesi, 8 adet MPQ-64 Sentinel 3D hava savunma radarı ile birlikte 2005 yılında Türk Hava Kuvvetlerine modernize edilerek TURK HAWK XXI adını alarak teslim edildi.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:



Uzunluğu: 5,07 m

Genişliği: 0,87 m

Kanat Uzunluğu: 1,19 m

Motor: katı sıvı yakıtı

Tapa: proximity tapası HE

Hızı: 3 Mach

Azami Menzil: 40 km

Azami İrtifa:18 km

Fırlatma Ağırlığı: 584 kg

Hizmet Tavanı: 35000 feet / 10,66 km

Harp başlığı: 54 kg

Tahrip çapı: 17 m

(star.com.tr)

