İstanbul trafiğine 15 Temmuz etkinlikleri düzenlemesi | İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak etkinlikler nedeniyle bugün saat 14.00'ten etkinlik bitimine değin köprü ve bazı yollar trafiğe kapatılacak.

SAAT 14.00'TEN İTİBAREN...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 14.00'ten itibaren Anadolu ve Avrupa yakalarında bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi. Etkinlikler süresince 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, metrobüs trafiğine de kapatılacak.

Kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

