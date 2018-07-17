İstanbul'da narkotik uygulaması

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de polis ekiplerince narkotik uygulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Telsizler Mahallesi'nde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında denetimler yaptı. Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.

Ev, iş yeri ve şüpheli araçların yanı sıra metruk alanların narkotik köpekleriyle kontrol edildiği uygulamada, şüpheli şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu da yapıldı.

Yapılan aramalarda iki silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, uyuşturucu sattığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin berber dükkanında uyuşturucu sattığı öne sürüldü.

