İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gece saatlerinde şimşek ve gök gürültüsüyle etkili olan sağanak esnasında, kent genelinde rögarların tıkanması ve taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yoğun yağış nedeniyle alt geçitlerde oluşan su birikintilerinde mahsur kalan araçlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bakırköy ilçesi Yeşilköy Mahallesi Dört Kardeşler Sokağı'nda rögarların tıkanması sonucu bazı apartmanların bodrum katlarında su baskını meydana geldi. Gece su baskınıyla uyanan ev sahipleri, evlerindeki durumu görünce çocuklarıyla dışarı çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve itfaiyeyi arayıp yardım isteyen vatandaşlar, bir yandan da kendi imkanlarıyla kovalarla suları tahliye etti.

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- Su birikintilerinde birçok araç mahsur kaldı

Bir binanın alt katında bulunan garajı su basması nedeniyle çok sayıda otomobil zarar gördü.

Davutpaşa'da bir alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bakırköy İncirli ve Galeri alt geçitlerinde bir metreyi aşan su birikintileri yüzünden mahsur kalan araçlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.