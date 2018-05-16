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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 05:24 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Silivri ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta Silivri olmak üzere çeşitli ilçelerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslerde yapılan eş zamanlı aramalarda 8 kişi yakalandı.

Şüpheliler, Silivri Jandarma Karakolundaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Silivri uyuşturucu satıcıları

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