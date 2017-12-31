İstanbul'da yollar trafiğe kapatılmaya başlandı

İstanbul’da yılbaşı önlemleri kapsamında BeyoğluTaksim Meydanı çevresindeki caddeler, polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin bariyerlerle yoğun güvenlik önlemi aldığı meydana, özel harekat polisleri konuşlandırıldı.

İstanbul’da yılbaşı önlemleri nedeniyle 37 bin polisin 24 saat esasına göre çalışacağı bugüngüvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı çevresindeki caddeler ve İstiklal Caddesine çıkan yollar polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı meydana öğle saatlerinden itibaren kamyonetlerle polis bariyerleri getirildi. Otomatik silahlarla önlem alan polis çevrede kuş uçurtmazken, itfaiye araçları ve özel harekat polisleri de olası bir olumsuzluğa karşın meydana konuşlandırıldı.

ARAMA NOKTALARI OLUŞTURULDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yılbaşı güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim'e çıkan bazı yerlerde arama noktaları da oluşturuldu. Taksim Meydanı'na girmek isteyenler kontrol noktalarında çantaları ve üst aramaları yapıldıktan sonra Taksim Meydanı'na giriş yapıyor.