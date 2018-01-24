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İstanbullular dikkat! Seferler iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 07:29 | Son Güncelleme 1 saat önce

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal etti.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre de, 07.00 ve 09.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) hattında saat 07.30'da başlaması planlanan sefer ile 09.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferi de programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 09.00'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamayacak.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre;

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci,
07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa,
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy, deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

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ulaşım deniz otobüsü Sefer Iptali İDO istanbul BUDO

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