İstanbullular dikkat! Seferler iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre de, 07.00 ve 09.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) hattında saat 07.30'da başlaması planlanan sefer ile 09.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferi de programdan kaldırıldı.
BUDO'nun saat 09.00'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamayacak.
İDO'dan yapılan açıklamaya göre;
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci,
07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa,
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy, deniz otobüsü seferleri iptal edildi.
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