HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İttifakların ve siyasi partilerin pusuladaki yeri belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 15:11 | Son Güncelleme

Milletvekili genel seçiminde kullanılacak oy pusulasında "Cumhur İttifakı" birinci, "Millet İttifakı", altıncı sırada yer alacak - Seçime, HÜDA PAR ikinci, Vatan Partisi üçüncü, HDP dördüncü, BTP ise beşinci sıradan giderecek - Oy pusulasının birinci sırasındaki "Cumhur İttifakı" için yapılan kuraya göre, AK Parti birinci, MHP ikinci sırada bulunacak - Oy pusulasının altıncı sırasında yer alacak "Millet İttifakı" için yapılan kuraya göre ise CHP birinci, Saadet Partisi ikinci, İYİ Parti üçüncü sırada yer alacak

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılacak oy pusulasında "Cumhur İttifakı" birinci, "Millet İttifakı" ise altıncı sırada yer alacak.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Seçime AK Parti, BBP, BTP, CHP, DP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi olmak üzere 11 siyasi partinin katılacağı açıklanmıştı. Ancak, "Cumhur İttifakı"na destek veren BBP ile "Millet İttifakı"na destek veren DP, seçimlere tek başına katılmama kararı aldığı için oy pusulasında yer almayacak.

Kura çekiminde kullanılacak fanusların birinde ittifakların ve siyasi partilerin adları, diğer fanusta ise seçime katılacak ittifak ve siyasi parti sayısı kadar rakam yer aldı.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu, BBP'nin destek verdiği "Cumhur İttifakı", CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Partinin (DP) kurduğu "Millet İttifakı" ile kalan BTP, HDP, HÜDA PAR ve Vatan Partisi için kura çekimi yapıldı.

Buna göre, listenin ilk sırasında "Cumhur İttifakı", son sırasında ise "Millet İttifakı" yer alacak.

Seçime, HÜDA PAR ikinci, Vatan Partisi üçüncü, HDP dördüncü, BTP ise beşinci sıradan giderecek.

- İttifaklar için ayrı kura

Bu kura çekiminin ardından ittifak yapan partilerin kendi aralarındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimine geçildi. Buna göre, oy pusulasının birinci sırasındaki "Cumhur İttifakı" için yapılan kurada, AK Parti birinci, MHP ikinci sırada çıktı.

Oy pusulasının altıncı sırasındaki "Millet İttifakı" için yapılan kuraya göre ise CHP birinci, Saadet Partisi ikinci, İYİ Parti üçüncü sırada bulunacak.

-YSK Başkanı Güven'in konuşması

YSK Başkanı Sadi Güven, kura çekimi öncesinde yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da yapılacak seçimle ilgili bilgi verdi.

20 Mayıs itibariyle yurt içinde 56 milyon 329 bin 38, yurt dışında ise 3 milyon 47 bin 409 olmak üzere toplam 59 milyon 376 bin 447 seçmenin bulunduğunu belirten Güven, yurt içindeki tahmini sandık sayısının 180 bin 874 olduğunu söyledi.

Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin 22 Mayıs Salı günü kesinleşeceğini vurgulayan Güven, yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacağını, ayrıca yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların 36 gümrük kapısından oy kullanabileceğini ifade etti.

Güven, bu seçimlerde ilk defa hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin oy kullanabilmesi için 702 ilçede bin 227 sandık kurulacağını, 15 bin 474 seçmene sandık götürüleceğini dile getirdi.

-BBP ve DP'nin seçime katılmama kararı

YSK kararları ile seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, SP ve Vatan Partisi olduğunun belirlendiğini hatırlatan Güven, BBP ve DP'nin yetkili organlarınca alınan seçimlere katılmama kararının kurullarınca kabul edildiğini belirtti.

Bu seçimlerde ilk defa siyasi partilerin ittifak yaparak seçimlere katılacağına işaret eden Güven, YSK'ye süresi içinde ittifak yaparak seçimlere katılma isteğinde bulunan AK Parti ile MHP'nin "Cumhur İttifakı", CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin "Millet İttifakı" ismiyle birleşik oy pusulasında yer alacağını kaydetti.

Güven, kuranın Türkiye'ye ve tüm siyasi partilere hayırlı olmasını diledi.

PARTNERUzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı? Uzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı?
Taksicilerden UBER sürücüsüne tehdit iddiasıTaksicilerden UBER sürücüsüne tehdit iddiası
Ali Eyüboğlu yazdı... Muharrem İnce'nin konuk olduğu 'Liderler Fox'ta programıyla ilgili dikkat çeken ayrıntı!Ali Eyüboğlu yazdı... Muharrem İnce'nin konuk olduğu 'Liderler Fox'ta programıyla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri ittifaklar ve siyasi partilerin oy pusulası Kura Çekimi YSK ysk başkanı sadi güven

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin oy oranı için flaş iddia

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin oy oranı için flaş iddia

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Kudüs mitinginde ilginç pankart! Kimse fark etmedi

Kudüs mitinginde ilginç pankart! Kimse fark etmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Ağrı'dan kahreden haber: 1 asteğmen şehit, 1 er yaralı

Son dakika! Ağrı'dan kahreden haber: 1 asteğmen şehit, 1 er yaralı

Ankara için Meteoroloji'den son dakika sel uyarısı

Ankara için Meteoroloji'den son dakika sel uyarısı

Ali Eyüboğlu yazdı... Muharrem İnce'nin konuk olduğu 'Liderler Fox'ta programıyla ilgili dikkat çeken ayrıntı!

Ali Eyüboğlu yazdı... Muharrem İnce'nin konuk olduğu 'Liderler Fox'ta programıyla ilgili dikkat çeken ayrıntı!

Kazım Aktan kimdir? Kazım Aktan, yangında feci şekilde can verdi!

Kazım Aktan kimdir? Kazım Aktan, yangında feci şekilde can verdi!

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

TEM'de dehşet anları! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

TEM'de dehşet anları! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.