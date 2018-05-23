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İYİ Parti’de art arda istifa! Naim Osman Erem ve Ali Kurt adaylıktan çekildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 18:05 | Son Güncelleme

İYİ Parti Uşak Kurucu İl Başkanı ve 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti'den Uşak milletvekili adayı gösterilen Av. Ali Kurt hem adaylıktan çekildi, hem de partiden istifa etti. İYİ Parti Niğde 2’nci sıra Milletvekili Adayı Naim Osman Erem de milletvekili adaylığından çekildi.

İYİ Parti’de art arda istifa! Naim Osman Erem ve Ali Kurt adaylıktan çekildi!

Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti, Uşak ve farklı illerden art arda gelen istifa haberleri ile çalkalanıyor. Dün İYİ Parti Uşak İl ve İlçe yönetiminde bulunan 30’a yakın partili hem görevlerinden hem de parti üyeliğinden istifa etmesinin yankıları sürerken; bugün de İYİ Parti Uşak Kurucu İl Başkanı ve 2. sıra milletvekili adayı Av. Ali Kurt istifasını açıkladı. Niğde 2’nci sıra Milletvekili Adayı Naim Osman Erem de, milletvekili adaylığından çekildi.

"GÖRMEMİZ GEREKENİ GÖREMEMİŞİZ"

Ali Kurt’un istifa dilekçesinde sıralamadaki yerinden ziyade, aday adayı olduktan sonraki süreçte kendisi ve parti yönetiminde bulunan arkadaşlarının yaşadığı rahatsızlığı ön plana çıkarırken, dilekçede yer alan “İlk ve yetkili ağzın söylediği koca koca yalanlara, vefasızlıklara, rol yapıp oynamalara, riyakarlıklara ve hamaset nutukları atanlara rağmen ve süreç içerisinde yola çıktığımız arkadaşlarımıza yapılan muamelelere rağmen görmemiz gerekeni görememişiz” ifadeleri dikkat çekti.

"ÇOK KÖTÜ NİYETLİ VE SAFMIŞIZ"

Ali Kurt’un istifa dilekçesinde şu ifadeler yer aldı; “İlk yola çıktığımız tüm geçmişinden vazgeçen bir kısım il-ilçe başkanı arkadaşlarım ve ben çok safmışız ki; 'mış' olan koltuk sevdamız ve milletvekili olma amacımıza ulaşmak için, gözlerimizi hırs o kadar kör etmiş ki; 09.11.2015 tarihinden bu güne devam eden süreçte ilk ve yetkili ağzın söylediği koca koca yalanlara, vefasızlıklara, rol yapıp oynamalara , riyakarlıklara ve hamaset nutukları atanlara rağmen ve süreç içerisinde yola çıktığımız arkadaşlarımıza yapılan muamelelere rağmen görmemiz gerekeni görememişiz. Çok kötü niyetli ve safmışız. Ancak kimlere ‘istifa et, seni vekil olarak görmek istiyoruz, aday ol' denildiğini ve akabinde yapılan muameleyi muhataplarının tamamının bildiği gibi bende çok iyi biliyorum. 'Mış' olan amacımıza ulaşamayacağımızı bir çok yol arkadaşım gibi bende öğrendim ve gördük.

HEM ADAYLIKTAN HEM DE ÜYELİKTEN İSTİFA ETTİ

Bu kadar saf ve mış amaçları olan birisinin -birilerinin siyaset yaparak memlekete ve millete hizmet etmesi mümkün değildir. Bu nedenle İyi parti Uşak 2. sıra milletvekili adaylığından ve partinizdeki üyeliğimden istifa ediyorum.”

NAİM OSMAN EREM DE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Erem, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, İYİ Parti Niğde milletvekili adaylığından istifa ediyorum.

"GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE İSTİFA EDİYORUM"

Seçim sürecinde gerek Niğde halkının telkinleri gerekse İYİ Parti Niğde İl Teşkilatı’nın teşvik ve destekleri sonucu partimiz listelerinde Niğde 2. sıra adayı olarak gösterildim. Ancak adaylıktan gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. Beni destekleyen Niğde halkına ve parti teşkilatına teşekkür ederim. Milletvekili adayı arkadaşlarıma da seçimlerde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel merkezi tarafından Vedat Bayram birinci, Naim Osman Erem ikinci, Döndü Gökmen üçüncü sıra milletvekili adayı gösterilmişti. (İHA/DHA)

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İYİ parti uşak Av. Ali Kurt Naim Osman Erem

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